Le SPVM n’applique plus le règlement P-6

Plusieurs articles du règlement P-6 ayant été invalidés par les tribunaux, le Service de police de la Ville de Montréal a cessé de l’appliquer. Devant la Commission de la sécurité publique mardi, un représentant du SPVM a affirmé que les policiers ne procédaient plus à des arrestations de masse lors des manifestations et qu’ils avaient cessé de déclarer l’illégalité de certains rassemblements.

« On n’applique plus le règlement P-6 », a soutenu Pascal Richard, inspecteur à la division de la planification opérationnelle au SPVM devant les membres de la Commission de la sécurité publique.

Il a indiqué que depuis 2015, les policiers ne statuaient plus sur l’illégalité des manifestations. « On fait l’encadrement de chaque manifestation sur le territoire, mais on ne rend pas les manifestations illégales. Donc, on met fin à une manifestation lorsqu’elle se dégrade ou qu’il y a débordement », a-t-il expliqué.

« On a pris acte des décisions des tribunaux [sur P-6]. Les tribunaux nous ont carrément dit qu’on ne pouvait pas l’appliquer. Peu importe qu’on ait le trajet ou pas, on ne déclare pas la manifestation illégale. »

De même, le SPVM ne procède plus à des arrestations de masse comme il le faisait pendant les manifestations étudiantes de 2012, a souligné Pascal Richard. « On ne peut pas dire qu’on n’en fera pas, mais ça va être en dernier recours. Donc, on priorise l’intervention auprès de groupuscules de casseurs et on fait des arrestations ciblées », a-t-il dit.

Rappelons que le règlement P-6 avait été adopté en 2012 sous l’administration de Gérald Tremblay en plein printemps étudiant. Ce règlement obligeait les manifestants à fournir leur itinéraire et interdisait le port d’un masque lors des rassemblements. Ces mesures avaient été vivement décriées. En février 2015, le juge Randall Richmond, de la Cour municipale, a toutefois acquitté trois participants à une manifestation déclarée illégale. Et à la suite d’un recours initié par Julien Villeneuve, alias « Anarchopanda », la Cour supérieure a invalidé l’article 3.2 sur le port du masque en juin 2016. Le tribunal a aussi estimé que l’article 2.1 sur l’itinéraire ne pouvait s’appliquer lors de rassemblements spontanés. Puis, en mars 2018, la Cour d’appel a finalement invalidé l’article sur les itinéraires.

En 2012, Montréal avait été le théâtre de 828 manifestations. Au cours des années suivantes, le nombre de rassemblements a chuté. En 2017, le SPVM a dénombré 319 manifestations sur son territoire et 105 pour les cinq premiers mois et demi de 2018.

Les représentants du SPVM et de l’École nationale de police du Québec ont fait une présentation mardi devant la Commission de la sécurité publique afin d’expliquer l’encadrement effectué par les policiers lors de manifestations.