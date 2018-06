La dalle-parc Turcot de retour

Photo: Ministère du Transport du Québec

Après l’avoir effacée des plans initiaux, Québec a confirmé jeudi la construction d’une dalle-parc aux abords de l’échangeur Turcot afin de créer un lien entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Montréal entend de son côté aménager un parc-nature dans l’ancienne cour de triage Turcot. Ce nouvel espace vert de 30 hectares comportera des sentiers pour piétons, cyclistes et skieurs. Le ministre des Transports, André Fortin, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante , ont indiqué qu’une consultation sur les nouveaux aménagements serait menée par l’Office de consultation publique de Montréal à l’automne. Québec et Montréal financeront aussi une étude d’opportunité du projet.