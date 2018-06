Montréal et Saint-Lambert s’entendent sur le contrôle du bruit

Montréal et Saint-Lambert disent travailler « main dans la main » pour régler les problèmes de bruit provenant du parc Jean-Drapeau. Trois sonomètres seront bientôt installés autour du site afin de mesurer les décibels en temps réel. À compter de juillet, les mesures de son seront prises toutes les quinze minutes et seront disponibles en temps réel sur un site Internet. À la lumière des données recueillies, les deux villes pourront établir un plafond de décibels autorisés pour le printemps 2019. Une soirée d’information est prévue le 28 juin prochain au centre multifonctionnel de Saint-Lambert afin de discuter du dossier. Une ligne téléphonique (514 872-6120) permettra aussi aux citoyens de formuler des commentaires les soirs de spectacles. Les relations étaient tendues entre Montréal et Saint-Lambert sous l’administration Coderre en raison du bruit provenant des spectacles au parc Jean-Drapeau.