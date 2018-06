Les boules du Village reviendront en 2019

Les boules du Village gai seront finalement de retour en 2019, pour une dernière fois. La mairesse Valérie Plante s’est entretenue vendredi avec l’architecte Claude Cormier et tous deux se sont entendus pour maintenir l’installation un an de plus.

« La mairesse de Montréal et Monsieur Claude Cormier se sont rencontrés […] pour parler de la situation des boules multicolores qui font la signature du Village gai de Montréal depuis plusieurs années. Monsieur Cormier a été touché par la vague d’amour des Montréalais et Montréalaises et ensemble ils ont convenu d’ajouter une édition 2019 au concept actuel, le temps de préparer un projet phare qui sera porté par la relève et qui donnera une nouvelle image au Village gai », a indiqué le cabinet de la mairesse vendredi après-midi.

La semaine dernière, Claude Cormier avait annoncé qu’après huit ans, les boules qui surplombent la rue Sainte-Catherine Est disparaîtraient afin de faire place à la relève. Rappelons qu’à l’origine, les boules ne devaient rester qu’un été au-dessus de l’artère commerciale, mais l’engouement du public a fait en sorte qu’elles y sont revenues à chaque printemps.