Montréal réclame 4,5 millions aux acteurs allégués d’un système de collusion

La Ville de Montréal prend les grands moyens pour tenter de récupérer l’argent qu’elle estime avoir perdu en raison de la collusion dans l’octroi de contrats. Elle s’adressera à la Cour supérieure pour réclamer à six individus, parmi lesquels les anciens élus Frank Zampino et Cosmo Maciocia, un montant total de 4,5 millions.

Une demande introductive d’instance, dont faisait état Le Journal de Montréal vendredi matin, doit être déposée sous peu. La Ville reproche à la firme Consultants Aecom (anciennement Tecsult) et à ses anciens dirigeants Luc Benoit et Pierre Asselin, ainsi qu’à Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Bernard Trépanier, qui fut collecteur de fonds d’Union Montréal, Cosmo Maciocia, ancien maire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et Robert Marcil, qui a occupé les fonctions de chef de division de la Direction du transport et de la voirie à la Ville de Montréal, d’avoir participé à un système de trucage de contrats de 2004 jusqu’à 2009, dans certains cas. Rappelons que Frank Zampino avait quitté ses fonctions à la Ville le 2 juillet 2008.

Trois des six personnes visées sont tenues solidairement responsables d’un montant 4,5 millions, alors que Frank Zampino l’est pour près de 4 millions, Cosmo Maciocia pour 90 000$ et Robert Marcil pour 1,1 million.

Montréal estime avoir été victime d’un stratagème de collusion dans l’octroi de contrats qui aurait eu cours au Service des infrastructures, du transport et de l’environnement (SITE) de la Ville et dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Elle évoque 16 contrats octroyés à Tecsult pendant la période visée et pour lesquels elle réclame 20%.

Lors des audiences de la commission Charbonneau, l’ancien président-directeur général du Groupe Séguin (devenu Génius Conseil), Michel Lalonde, avait exposé les rouages d’un système truqué de partage des contrats à la Ville de Montréal entre 2001 et 2009. Il avait également fourni des déclarations à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre de l’enquête Fronde.

Le Programme de remboursement volontaire (PRV), mis en place par le gouvernement du Québec, a permis à la Ville de Montréal de récupérer 31 millions, apprenait-on plus tôt cette semaine.

Mercredi, le comité exécutif de la Ville de Montréal a donné son aval au dépôt d’une requête au civil.

D’autres détails suivront.