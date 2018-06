Formule E: poursuite de 33 millions contre Valérie Plante et Montréal

La mairesse Valérie Plante et la Ville de Montréal, qui ont mis fin aux courses de voitures électriques, sont visées par une poursuite de 33 millions de dollars déposée jeudi par Formule E Operation (FEO) et le syndic de faillite de l’organisme Montréal c’est électrique (MCE).



« La décision de la mairesse Plante d’annuler [la Formule E] reposait sur une croyance erronée que la Ville n’avait aucune obligation envers MCE et FEO et qu’elle pouvait donc complètement ignorer les conséquences de ses gestes », peut-on lire dans la requête déposée au palais de justice de Montréal.



La Ville de Montréal a fait savoir jeudi soir qu'elle contestera la poursuite. « Nous rejetons les prétentions de la Formule E et entendons contester celles-ci. Nous ne commenterons pas davantage pour le moment puisque cet enjeu est judiciarisé », a fait savoir Marc-André Viau, le directeur des communications au cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mme Plante, qui a délogé l’ancien maire Denis Coderre à la suite des élections municipales de novembre 2017, a mis fin à la tenue de l’événement un mois après son arrivée au pouvoir. Qualifiant l’événement de « fiasco financier », Mme Plante avait avoué à l’époque ignorer combien coûteraient les pénalités aux contribuables montréalais.

« En annulant abruptement [la Formule E] comme ils l’ont fait, la mairesse Plante et la Ville ont agi de manière impulsive, arbitraire, injurieuse et préjudiciable », reprochent les deux organisations.

Avec Jeanne Corriveau