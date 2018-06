L'administration Plante approuve la destitution de Philippe Pichet

L'administration de Valérie Plante a approuvé mercredi la destitution de l'ex-directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet.Lundi, l'ancien chef de police avait comparu à huis clos devant la Commission de la sécurité publique pour donner sa version des faits. Celle-ci a voté à l'unanimité en faveur d'une recommandation visant la destitution de M. Pichet.Le comité exécutif a donné son aval à la destitution de M. Pichet mercredi et le dossier devra être approuvé par le conseil municipal lundi prochaine et par le conseil d'agglomération le jeudi suivant. Valérie Plante n'a pas voulu commenter en détails les raisons de la décision de son administration, invoquant la confidentialité des dossiers en matière de ressources humaines.La semaine dernière, le ministre de la sécurité publique, Martin Coiteux, avait recommandé à la Ville de Montreal de destituer son ancien chef de police à la lumière d'un rapport préliminaire de l'administrateur provisoire du SPVM, Martin Prud'homme, qui critiquait le plan d'action élaboré par Philippe Pichet pour rétablir la confiance du public envers le SPVM dans la foulée de révélations et d’allégations concernant l’écoute de journalistes et la fabrication de preuves au sein du service de police. M. Prud’homme, a estimé qu'aucune action concernant le climat n’avait été mise en oeuvre par l'ancienne direction. Philippe Pichet a été suspendu de ses fonctions le 6 décembre 2017 au moment de la publication d’un rapport de Michel Bouchard, chargé de faire la lumière sur la situation prévalant dans la Division des enquêtes internes du SPVM.Le chef Pichet s'est par la suite adressé aux tribunaux pour contester sa suspension.D'autres détails suivront.