Les perquisitions n’ont pas surpris l’avocat d’affaires de Tony Accurso

Les perquisitions de l’UPAC dans les bureaux des entreprises de Tony Accurso, en 2012, n’ont pas surpris l’avocat d’affaires de l’ex-entrepreneur en construction. « Il y avait des rumeurs, surtout par rapport [au maire Gilles] Vaillancourt et à la gestion de son île de façon générale », a expliqué vendredi Guillaume Rochon, avocat des entreprises de M. Accurso. Me Rochon est le quatrième témoin de la défense à être entendu au procès de M. Accurso. Il a indiqué ne pas avoir été étonné des descentes policières, puisque dans les mois précédents il y « avait un bruit de fond » concernant un système collusionnaire à Laval. M. Accurso fait face à des accusations de fraude, de corruption d’un fonctionnaire, d’abus de confiance et de complot dans le cadre d’un système de partage de contrats et de ristournes au parti de M. Vaillancourt. L’ex-entrepreneur en construction a plaidé non coupable à toutes ces accusations.