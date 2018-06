Arrêt des procédures pour Bernard Trépanier

Compte tenu de son état de santé, l’ancien collecteur de fonds d’Union Montréal Bernard Trépanier ne subira pas ses deux procès. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé mercredi un arrêt des procédures. M. Trépanier, surnommé « monsieur 3 % », faisait face à des accusations de fraude, d’abus de confiance et de complot dans deux dossiers, soit celui du Faubourg Contrecoeur et celui relatif à un système allégué de partage de contrats à la Ville de Montréal. Atteint d’un cancer, Bernard Trépanier a récemment commencé à recevoir des soins palliatifs, ce qui a conduit le DPCP à renoncer aux poursuites. Le Devoir