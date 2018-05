Aménagements cyclables: la qualité d’abord, promet la Ville de Montréal

La qualité avant la quantité. Tel est le credo de l’administration Plante au sujet des aménagements cyclistes à Montréal. Au cours de la prochaine année, 15 millions de dollars seront investis pour la réalisation de 33 kilomètres de voies cyclables.

Ainsi, pour 2018-2019, Montréal mettra en chantiers 48 projets de nouvelles voies et la mise à niveau de quatre infrastructures existantes. Les tiers des projets concernent des pistes protégées, c’est-à-dire que les voies ne se limitent pas à des bandes peintes au sol, mais sont distinctes de la chaussée.

Selon la responsable du transport actif au comité exécutif, Marianne Giguère, l’administration Plante est en année de transition dans ce dossier. « C’est un virage qui s’amorce aujourd’hui, basé non plus sur l’ajout simple de kilomètres au réseau cyclable, mais sur l’objectif d’attirer de nouvelles personnes à faire du vélo et sécuriser celles qui le font déjà, a-t-elle expliqué. C’est beaucoup une question de qualité des aménagements. »

Outre le projet de piste cyclable sur l'avenue Des Pins, dont faisait état Le Devoir dans son édition de jeudi, Montréal mettra aux normes la piste cyclable Clark. La Ville prolongera aussi celle du boulevard De Maisonneuve vers l’Est jusqu’à la rue du Havre — de manière transitoire en attendant des aménagements permanents. Une piste cyclable sera construite sur le site du nouveau Campus Outremont. Dans l’Est de l’île, la piste du boulevard Maurice-Duplessis sera prolongée.

Montréal doublera le nombre de sas vélos et testera sur certaines voies des séparateurs temporaires — de meilleure qualité que les bollards verts utilisés à l’heure actuelle — afin de rendre les bandes cyclables accessibles même en hiver.

Quant au Réseau express vélo (REV) promis par Projet Montréal en campagne électorale, il verra le jour plus tard cette année. L’administration souhaite d’abord mener une consultation à ce sujet. Rappelons que le REV consiste en l’aménagement de 140 kilomètres de voies cyclables sécurisées sur de grands axes qui restent à déterminer.

L’administration souhaite augmenter la part modale du vélo à 15 % dans 10 ans. À l’heure actuelle, le vélo représente 2,5 % des déplacements dans l’agglomération de Montréal, selon l’enquête Origine-Destination de 2013.