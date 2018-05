Formule E: l’administration Coderre a contourné les règles, conclut l’inspecteur général

L’organisme sans but lucratif qui a été créé pour organiser la course de Formule électrique en 2017 « a été utilisé afin de contourner les règles d’octroi de contrats », estime le Bureau de l’inspecteur général (BIG) dans un rapport très critique à l’égard de l’administration de l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre.

« La Ville n’a pas respecté le cadre législatif dans l’octroi du contrat de promotion et organisation de l’événement », souligne l’inspecteur général dans son rapport déposé au conseil municipal lundi.

L’enquête démontre notamment que l’ex-maire a personnellement contacté Evenko pour qu’il participe au projet et qu’il aide « à en faire un grand succès ». Evenko a d’ailleurs assisté dès septembre 2015 aux rencontres avec la Ville de Montréal et la FEO (Formula E Operation Limited) pour la tenue de la course, note le BIG.

Evenko a toutefois refusé d’être le promoteur de l’événement, car la firme évaluait que les profits étaient très incertains. Plusieurs analyses financières ont été réalisées par Evenko. « Il en résulte que, peu importe le scénario retenu, la Formule E sera largement déficitaire », explique le BIG. Les déficits anticipés variaient de 11 à 20 millions $ pour chacune des trois années de l’entente.

Un organisme à but non lucratif baptisé Montréal c’est électrique (MCE) a été créé, mais cette initiative allait à l’encontre du service du contentieux de la Ville de Montréal. Ainsi, souligne le BIG, le cabinet de l’ex-maire a passé outre aux avertissements et aux recommandations du service juridique de la Ville, qui avait mis en garde l’administration contre la création d’un organisme qui servirait de « courroie de transmission » entre la municipalité et le promoteur de l’événement. Le service juridique recommandait plutôt de lancer un appel d’offres pour choisir un promoteur.

LE BIG rappelle qu’en créant l’OBNL, le cabinet de l’ex-maire avait affirmé qu’un « mur » existerait entre la Ville et l’organisme. « Ce mur n’a en pratique jamais existé », signale l’inspecteur général qui décrit MCE comme une « une extension de la Ville de Montréal ». Le cabinet du maire a aussi imposé Evenko à MCE. Ce promoteur était choisi avant même que les dirigeants de l’organisme entrent en fonction, a précisé le BIG.

« Le cabinet du maire a gardé un contrôle sur les décisions de MCE, y compris la sélection de son directeur général et des membres du conseil d’administration », ajoute l’inspecteur général. L’enquête révèle aussi que le cabinet de l’ex-maire s’est occupé des lettres de demandes de subventions aux autres ordres de gouvernement et qu’il a négocié de gré à gré un contrat avec Evenko.

Le BIG recommande à la Ville de lancer un appel de propositions si elle vient à organiser un autre événement de l’envergure de la course de Formule E afin d’assurer la transparence du processus et une saine concurrence entre les promoteurs potentiels.

« C’est un rapport dévastateur qui est donné aujourd’hui », a commenté la mairesse Valérie Plante. « Clairement, Denis Coderre, son cabinet et son comité exécutif ont décidé de fermer les yeux, de laisser tomber les pouvoirs qu’on leur donne. […] Ils ont carrément décidé de contourner les lois pour arriver à leurs fins. C’est grave, c’est très grave. »

Selon la mairesse, les élus de l’ex-formation de Denis Coderre qui siègent encore au conseil municipal sont imputables des décisions de l’ancienne administration. « Sinon, ils étaient au courant et ils n’ont rien fait. J’en appelle à la crédibilité de ceux qui sont assis présentement dans l’opposition. »

Le parti d’opposition Ensemble Montréal n’a pas commenté le rapport.

En février dernier, la mairesse Plante avait annoncé qu’elle mettait fin à la tenue de la course de Formule électrique à Montréal, un événement qu’elle avait qualifié de « fiasco financier ». Dans son bilan préliminaire, MCE faisait état de dettes totalisant 18,2 millions, soit 9,8 millions pour FEO, 1 million pour Evenko et 7,3 millions pour la Ville de Montréal. Réunis en assemblée quelques semaines plus tard, les créanciers de MCE ont finalement réclamé 32,4 millions de dollars à l’organisme.