Le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme sera agrandi.

Un terrain de Sainte-Anne-de-Bellevue qui devrait accueillir du développement immobilier a finalement été acheté par la Ville de Montréal au coût de 11 millions de dollars pour permettre l’agrandissement du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, dans l’ouest de l’île.

Valérie Plante en a fait l’annonce jeudi, en compagnie de la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa. Le terrain en question fait 14 hectares et il a une valeur écologique élevée, a souligné Mme Plante, qui a réitéré l’intention de son administration de créer un parc national urbain dans l’ouest de l’île de Montréal. « On y va étape par étape. C’est un premier pas, mais on voit encore plus grand. »

La Ville est parvenue à une entente avec le propriétaire du terrain, la société Développement immobilier Sainte-Anne-de-Bellevue (DISAB).

En juillet 2017, cette dernière avait intenté une poursuite de 35 millions contre la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue. Elle reprochait à l’administration municipale d’avoir adopté un programme particulier d’urbanisme (PPU) qui, à ses yeux, devenait une « expropriation déguisée ». Ce PPU interdisait la construction résidentielle sur 80 % du terrain, soutenait DISAB, une société qui regroupe les Habitations Sylvain Ménard, les Habitations Raymond Allard et Construction Jean Houde. Les promoteurs comptaient construire 140 habitations unifamiliales sur ce terrain qui avait été acheté en 2012 au coût de 9 millions de dollars.

L’acquisition faite par la Ville de Montréal règle le dossier de poursuite, a indiqué la mairesse Hawa jeudi. L’accord devrait être entériné lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

Pour ce qui est de Pierrefonds-Ouest, un territoire de quelque 180 hectares sur lequel des promoteurs de Cap-Nature veulent construire 5500 habitations, Valérie Plante a indiqué que des discussions devraient être tenues avec les élus et les partenaires locaux.

En campagne électorale, Projet Montréal s’était engagé à faire de ce territoire un parc. La mairesse a surtout insisté jeudi sur le fait que le projet tel que présenté par les promoteurs était basé sur « une approche des années 1950 ».

« On est décidés à sauver les derniers espaces verts de Montréal et ça se trouve que, dans l’ouest, il y en a énormément, a-t-elle dit. Donc, là-dessus, notre volonté est extrêmement claire. Ceci étant dit, la façon dont je gouverne est toujours de m’asseoir avec les différents partenaires et de regarder les besoins pour avoir une approche qui est équilibrée. »