La rénovation de l’hôtel de ville de Montréal pourrait coûter jusqu'à 140 millions

Montréal entreprendra l’an prochain un chantier majeur pour rénover et mettre aux normes l’édifice patrimonial de l’hôtel de ville. Les travaux, dont les coûts sont estimés à près de 140 millions de dollars, forceront le déménagement pour trois ans des employés et des élus à l’édifice Lucien-Saulnier.

La Ville mettra aux normes l’immeuble en remplaçant les systèmes électriques et mécaniques ainsi que l’ensemble de la plomberie. Les fondations seront imperméabilisées. Quant aux fenêtres, elles ne seront pas remplacées, mais restaurées.

À certains endroits, des éléments de pierre extérieurs devront faire l’objet de travaux de réhabilitation, notamment au balcon du Général de Gaulle.

Les travaux seront principalement effectués au rez-de-chaussée, que la Ville veut rendre plus convivial pour les citoyens, ainsi qu’aux 1er et 2e étages. Pour leur part, les 3e et 4e étages, qui ne sont pas considérés comme patrimoniaux, avaient déjà fait l’objet de rénovations dans les années 1990. Le hall d’honneur et la salle du conseil municipal seront peu touchés par le chantier.

Photo: Jeanne Corriveau Le Devoir

Les travaux eux-mêmes coûteront 70,5 millions, estime la Ville. À ce montant auxquels des frais d’honoraires professionnels et les coûts de contingence, pour un total de 139,7 millions.

Les travaux commenceront à l’été 2019 et devraient durer trois ans, ce qui nécessitera que les 200 occupants de l’hôtel de ville déménagent dans l’immeuble voisin, l’édifice Lucien-Saulnier, qui fait actuellement l’objet d’une rénovation au coût de 9,5 millions. Une salle du conseil municipal y sera notamment aménagée pour la durée des travaux.

Au cours des prochaines semaines, Montréal lancera un appel d’offres pour le contrat de gérance de construction. La Ville entend procéder à l’élaboration des plans et devis en parallèle aux travaux de manière à accélérer la progression du chantier.

Construit entre 1872 et 1878, l’hôtel de ville de Montréal avait été sérieusement endommagé par un incendie en mars 1922. Il avait par la suite été reconstruit et un étage avait alors été ajouté.

L’hôtel de ville sera de nouveau ouvert à l’été 2022. Montréal vise la certification LEED Or.