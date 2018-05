Les murets de la Formule E au G7

Les murets de béton achetés par la Ville de Montréal pour la course de Formule électrique tenue dans le centre-ville en 2017 auront une seconde vie. La Ville s’est entendue avec la Sûreté du Québec pour la location de 375 de ces murets et de 375 sections de la clôture métallique. Ces équipements seront utilisés pour ériger une partie du périmètre de sécurité lors la tenue du G7 à La Malbaie. L’entente de location, qui s’échelonnera du 15 mai au 30 juin, rapportera 120 000 $, avant taxes, à la Ville de Montréal. Rappelons que la Ville avait payé 7,5 millions pour 1500 murets de béton. Peu après son arrivée au pouvoir, Valérie Plante avait décrété que la course de Formule E, qualifiée de « fiasco financier », ne reviendrait plus à Montréal.