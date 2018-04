Les voitures interdites sur un tronçon de la voie Camillien-Houde

Dans le cadre du projet pilote qui débutera le 2 juin prochain, la circulation automobile sera interrompue au sommet du mont Royal à l’aide d’une nouvelle signalisation et du marquage au sol. La mairesse croit que ces mesures, appuyées par une surveillance policière, réussiront à dissuader les automobilistes de transiter par la montagne.

La mairesse Valérie Plante et le responsable des grands parcs au comité exécutif, Luc Ferrandez, ont dévoilé vendredi les détails du projet pilote visant à mettre fin à la circulation de transit sur le mont Royal. D’une durée de cinq mois, il s’étendra du 2 juin au 31 octobre.

Il est important de noter que contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, tous les montréalais pourront continuer d’avoir accès au parc à des fins récréatives, que ce soit en automobile, à pied, à vélo ou en transport en commun. #polmtl pic.twitter.com/or5w2tY0bp — Valérie Plante (@Val_Plante) 27 avril 2018

Les automobilistes venant de l’est devront s’arrêter au stationnement de la maison Smith. Ceux provenant de l’ouest ne pourront aller au-delà du stationnement du lac aux Castors. Ainsi, un segment de 550 mètres sera inaccessible pour eux. Seuls les piétons, les véhicules d’urgence, les autobus de la Société de transport de Montréal (STM), les autobus touristiques et scolaires, les véhicules d’entretien de la Ville et les vélos pourront continuer à circuler à leur guise. La Ville prévoit aussi accommoder les cortèges funéraires.

« 80 % des gens qui empruntent la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance l’utilisent comme un raccourci », a rappelé la mairesse. « On va diminuer le nombre de voitures sur cette route de transit. Ça va favoriser une meilleure cohabitation et ça va beaucoup encourager la sécurité des différents usagers. »

Du marquage au sol et une signalisation routière informeront les automobilistes des nouvelles règles. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) assurera la surveillance et ce sera à lui de déterminer les lieux où seront postés les policiers. « Ça se veut un modèle évolutif. C’est un projet-pilote », a souligné Valérie Plante.

Luc Ferrandez s’attend à une certaine délinquance au début, mais il soutient que cette stratégie a été utilisée ailleurs, notamment au parc La Fontaine. « C’est sûr qu’il pourrait y a un taux de contravention assez élevé au début parce qu’on ne met pas de contraintes physiques, mais ça se règle avec le temps », a-t-il assuré.

Ces mesures sont temporaires, mais la Ville songe à interdire la circulation de transit de façon permanente sur la montagne. Cette volonté a toutefois suscité beaucoup d’opposition au cours des derniers mois.

C’est pourquoi l’administration a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin d’analyser le projet-pilote, consulter la population et lui faire des recommandations pour le futur.

L’OCPM tiendra deux séances d’information les 10 et 15 mai ainsi que des ateliers créatifs pendant la durée projet-pilote. Il mènera aussi des consultations en ligne sous forme de plateforme participative et invitera les citoyens à répondre à un questionnaire sur leurs habitudes de fréquentation du mont Royal. À compter de septembre, l’OCPM commencera à faire l’analyse du déroulement du projet pilote et à recueillir les avis du public afin d’être en mesure de remettre un rapport comportant des recommandations à l’administration au début de l’année 2019, en janvier ou février.

Rappelons qu’en 1990, le Bureau de consultation de Montréal avait recommandé que la circulation de transit soit interrompue au sommet de la montagne. En 2008, le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal suggérait de faire des interventions pour réduire la circulation de transit.

Le décès du cycliste Clément Ouimet en octobre dernier avait relancé le débat sur la cohabitation des usagers du mont Royal.

Conçu selon les plans de Frederick Law Olmsted, le parc du mont Royal a été inauguré en 1876. La voie Camillien-Houde a pour sa part été aménagée en 1958.