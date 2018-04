Suspension de 5 jours pour le chauffeur d’autobus qui a frôlé un cycliste

Le chauffeur d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) qui avait frôlé un cycliste le 11 avril dernier sur la rue Sherbooke a écopé d’une suspension de cinq jours sans solde, a indiqué son syndicat.

La vidéo où l’on voyait un autobus dépasser un cycliste de près ainsi que l’altercation entre les deux protagonistes était devenue virale. La STM a rencontré le chauffeur et l’a suspendu temporairement.



Le Syndicat des chauffeurs d’autobus (SCFP 1983) entend cependant se porter à la défense du chauffeur. « Plutôt que d’alimenter l’antagonisme entre les différents usagers de la route, les Montréalais devraient s’unir afin de mettre la pression sur les différents paliers décisionnels pour que de meilleures infrastructures soient disponibles et que l’offre de transport en commun soit améliorée et que nos membres puissent servir la population dans des conditions qui valorisent le transport en commun et le transport actif », a fait savoir le président du syndicat Renato Carlone, dans une déclaration.

La STM n’a pas voulu confirmer la sanction car il s’agit d’une question de régie interne, a-t-on fait valoir.

Stefan Popovic roulait à vélo sur la rue Sherbrooke Ouest afin de se rendre à son travail lorsqu’un autobus l’a doublé de près. Le casque du cycliste était doté d’une caméra et toute la scène a été filmée. Le cycliste a rejoint l’autobus et lors d’un bref échange, le chauffeur lui a dit : « Prends la piste cyclable en bas, le grand », faisant ainsi référence à la piste cyclable aménagée sur le boulevard Maisonneuve, un peu plus au sud. La vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux.