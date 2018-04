Le sondage sur le retour des Expos conforte Valérie Plante

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La mairesse Valérie Plante estime que le sondage Léger sur le retour du baseball à Montréal publié dans Le Devoir lundi lui donne raison. Ce sondage révèle que la majorité des Québécois interrogés, soit 58 %, souhaitent le retour du baseball majeur à Montréal, mais ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir que les gouvernements investissent des fonds publics pour concrétiser ce projet. « Pour nous, ç’a toujours été clair : pas question d’engloutir l’argent des Montréalais », a dit la mairesse lors de l’assemblée du conseil municipal lundi. « Et si jamais ceux qui souhaitent faire venir une équipe de baseball proposaient un scénario dans lequel on doit investir de l’argent des contribuables, on va leur poser la question. » Rappelons que le sondage a été mené en ligne entre le 13 et le 15 avril auprès de 1008 répondants.