Des travaux de plus d'un milliard à Montréal en 2018

Montréal entend augmenter de 490 millions de dollars ses investissements dans ses routes et son réseau d’aqueducs et d’égouts pour un total de 1,176 milliard en 2018.

En revanche, le nombre de kilomètres de voies cyclables créés ou réparés sera moins important que l’an dernier.

La Ville de Montréal a présenté lundi matin sa programmation de travaux pour l’année 2018.

La voirie accaparera 542 millions, alors les infrastructures et les usines d’eau représenteront des dépenses de 538 millions. Un montant de 96 millions sera consacré aux grands projets.

Plusieurs grands chantiers seront lancés ou poursuivis, dont ceux de la rue Sainte-Catherine Ouest, de la rue Saint-Hubert et le Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX.

Montréal introduira un moratoire qui interdira aux entreprises de services d’éventrer une rue qui viendrait de faire l’objet de travaux de réfection et ce, sur une période de cinq ans. Des frais seront imposés à celles qui n’auront pas profité des chantiers de la Ville pour effectuer leurs travaux.

Transports actifs

L’administration de Valérie Plante entend réhabiliter 33 kilomètres de voies cyclables alors qu’en 2017, ce sont 59 kilomètres qui avaient été retapés ou aménagés.

La responsable du transport actif au comité exécutif, Marianne Giguère, a expliqué que la nouvelle administration voulait privilégier des aménagements plus sécuritaires et mieux intégrés que de simples bandes cyclables peintes au sol. Dans le passé, certaines de ces bandes cyclables ont été dessinées dans les zones d’emportiérage, a signalé Mme Giguère. De plus, la peinture tend à s’effacer pendant la saison hivernale, a-t-elle dit.

L’élue a fait valoir que d’autres moyens existaient pour améliorer la convivialité des aménagements urbains. L’administration dit vouloir intégrer les piétons et les cyclistes dans la réflexion sur la configuration des rues et des intersections qui font l’objet de travaux.

Elle prépare aussi le réseau express vélo promis par Projet Montréal en campagne électorale. Ces nouvelles voies devraient être aménagées sur sept grands axes routiers.

En 2018, une première vélorue verra par ailleurs le jour sur la rue Saint-André, entre l’avenue Laurier et la rue Cherrier, ce qui représente une dépense de 26 millions sur trois ans.