Luc Ferrandez à la défense du Grand Prix de F1

Montréal a approuvé mercredi matin l’octroi du contrat de 60 millions au Groupe Geyser inc. pour la réfection des paddocks de Formule 1 au circuit Gilles-Villeneuve. La facture est élevée, mais elle est justifiée, estime le responsable des grands parcs de l’administration Plante, Luc Ferrandez, qui a qualifié l’événement de « grande fête populaire » à Montréal. L’élu a fait valoir que le Grand Prix de F1 avait un impact positif important pour la métropole et que près de la moitié des spectateurs qui venaient assister à la course chaque année provenaient de la région montréalaise.