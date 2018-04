Montréal lance une ligne info-coyotes

Pour assurer la sécurité des citoyens face à la présence grandissante de coyotes sur l’île, la Ville de Montréal lancera ce printemps un plan de gestion pour effrayer les bêtes. Une ligne info-coyotes lancée mercredi permettra aux citoyens d’obtenir des informations ou de faire des signalements en composant le 438 872-COYO (2696) entre 9 h et 17 h, 7 jours sur 7. Un comité de concertation créé en février souhaite ainsi favoriser la communication avec le public, l’acquisition de connaissances et des interventions lorsque nécessaire. Les responsables ont aussi prévu des séances d’information dans des garderies, des patrouilles de sensibilisation dans certains parcs urbains, du porte-à-porte chez des citoyens riverains du parc Frédéric-Back et des brigades citoyennes d’effarouchement.