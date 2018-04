Montréal annonce le lancement d’une ligne info-coyotes

La Ville de Montréal entreprend des actions pour assurer la sécurité des citoyens en raison de la présence de coyotes sur son territoire.

Les autorités municipales, qui ont entrepris la préparation d’un plan de gestion du coyote, ont annoncé le lancement d’une ligne info-coyotes à compter de mercredi.

Les citoyens pourront ainsi composer le 438 872-COYO (2696) entre 9 h et 17 h, 7 jours par semaine, pour obtenir des informations ou faire des signalements.

Un comité de concertation créé en février entend favoriser la communication avec le public, l’acquisition de connaissances et des interventions lorsque nécessaire. Ce comité regroupe des services municipaux, des arrondissements, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Il est coordonné par le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR).

Les responsables ont aussi prévu des séances d’information dans des garderies, des patrouilles de sensibilisation dans certains parcs urbains, du porte-à-porte chez des citoyens riverains du parc Frédéric-Back et des brigades citoyennes d’effarouchement.

La mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, est la porte-parole de l’administration municipale en matière de gestion du coyote. Elle affirme que la présence de coyotes près des zones habitées est un enjeu qui est pris au sérieux. Selon elle, l’élaboration d’un plan de gestion du coyote de concert avec l’ensemble des parties prenantes servira à assurer la sécurité du public.