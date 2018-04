Montréal veut offrir les Bixi dans plus d’arrondissements

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les vélos en libre-service Bixi feront leur apparition dans de nouveaux arrondissements de la métropole dans les prochaines années. « L’intention de la Ville d’élargir le réseau et de rendre le Bixi accessible à un maximum de citoyens […] est claire. Le dossier est en progression et Bixi collabore en ce sens avec l’administration de Mme Plante », a confirmé au Devoir la porte-parole de Bixi-Montréal, Bérengère Thériault. Plus d’informations devraient être rendues publiques prochainement, à l’approche du lancement officiel de la saison 2018 de Bixi, mardi prochain. En 2017, 258 000 personnes ont enfourché un Bixi, pour un total de 4,8 millions de déplacements.