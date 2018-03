Gérald Tremblay sur écoute en 2015

Dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption à la Ville de Montréal, les policiers ont intercepté, en 2015, une conversation téléphonique entre Gérald Tremblay et son ancienne assistante, rapporte The Gazette vendredi matin.

Au cours de cette conversation survenue le 9 août 2015, l’ex-maire dit vouloir confier un document à son assistante parce qu’il ne sait pas ce qu’il va advenir de lui, rapporte The Gazette en citant des extraits de l’affidavit des enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon la transcription des policiers, il y aurait eu un silence de 15 secondes. Alors que son assistante indique ne pas savoir quoi lui dire, Gérald Tremblay pleure. Il est alors convenu que l’ancien maire ira lui porter le document.

Cette conversation s’est déroulée 11 jours après les perquisitions effectuées au domicile et au chalet de l’ancien maire en juillet 2015.

Ni Gérald Tremblay ni son assistante ne sont visés par des accusations.

Le quotidien montréalais s’était adressé aux tribunaux en 2017 pour obtenir les affidavits des policiers portant sur les perquisitions menées chez l’ancienne assistante du maire Tremblay en 2016. Un juge a autorisé plus tôt cette semaine la levée de l’interdit de publication.

Les policiers ont mené 38 perquisitions dans le cadre de l’enquête Fronde. Cette enquête ouverte en 2009 portait sur le contrat des compteurs d’eau de 356 millions de dollars octroyé par la Ville de Montréal au consortium Génieau.

L’enquête a cependant été élargie, et l’UPAC a procédé à l’arrestation de huit personnes en septembre 2017 relativement à un système allégué de partage de contrats à la Ville de Montréal entre 2001 et 2009. Parmi les individus arrêtés figurent Frank Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville, et Bernard Trépanier, ancien collecteur de fonds pour Union Montréal.

Gérald Tremblay avait quitté ses fonctions de maire de Montréal en novembre 2012 alors que les allégations visant son administration se multipliaient.