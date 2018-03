Montréal a versé 75 000 $ aux citoyens malmenés par la policière Stéfanie Trudeau

La Ville de Montréal a versé une compensation financière de 75 000 $ aux quatre citoyens malmenés lors d’une intervention musclée de la policière Stéfanie Trudeau le 2 octobre 2012 dans un appartement du Plateau-Mont-Royal.

Mme Trudeau avait été reconnue coupable en février 2016 de voies de fait. Le juge Daniel Bédard avait estimé qu’elle avait eu recours à une « force excessive et démesurée » lors de cette opération qualifiée de « brutale » et « motivée par la rage ». Surnommée « matricule 728 », Mme Trudeau avait écopé d’une peine de 12 mois avec sursis et de 60 heures de travaux communautaires.

Mais en 2013, les quatre citoyens concernés, soit Rudi Ochietti, Serge Lavoie, Simon Pagé et Karen Molina, avaient intenté une poursuite civile, réclamant des dommages compensatoires et punitifs de 395 000 $. Le procès devait avoir lieu en février 2018, mais, a indiqué la Ville, les demandeurs ont offert de régler le dossier pour une somme de 75 000 $ en capital, intérêts et frais.

Outre la compensation financière, la Ville a remis une lettre d’excuse aux citoyens.

Joint au téléphone, Rudi Ochietti s’est dit satisfait du dénouement. « On est contents que ce soit derrière nous. La page est tournée et on change de livre », a-t-il indiqué.

D’autres détails suivront.