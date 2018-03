Nouvelle mouture pour le réaménagement de la Plaza Saint-Hubert

L’administration de Valérie Plante a présenté mercredi une nouvelle mouture du projet de réaménagement de la Plaza Saint-Hubert dont le coût atteint maintenant 55 millions de dollars, soit 6 millions de plus que prévu.

La Ville profitera de travaux d’aqueducs et d’égouts pour améliorer l’esthétisme de l’artère commerciale située dans Rosemont–La Petite-Patrie. L’administration de Denis Coderre avait annoncé le projet l’an dernier, mais Projet Montréal a apporté plusieurs modifications aux plans initiaux. La chaussée deviendra une « voie multiusage » de 6,6 mètres que se partageront les voitures et les vélos avec une seule rangée de 145 espaces de stationnement pour les voitures. Les trottoirs seront élargis et plus de 200 arbres seront plantés de part et d’autre de la rue. Deux places publiques seront également aménagées.

La marquise installée depuis plus de 30 ans sera démantelée et remplacée par une structure plus légère et contemporaine. « On m’a confirmé que les pigeons ne pourraient s’y loger », a commenté la mairesse.

Le coût du projet est cependant passé de 49 à 55 millions, mais Valérie Plante estime que cette dépense supplémentaire est justifiée compte tenu de la durabilité du projet.

Le chantier débutera en août 2018 et se déroulera par tronçons pour se terminer à la fin de 2020.

D’autres détails suivront.