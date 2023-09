Des organismes de la communauté juive satisfaits des excuses de Trudeau

Si les excuses de Justin Trudeau pour l’hommage rendu à un ex-nazi au Parlement vendredi dernier n’ont pas convaincu l’opposition, des organismes de la communauté juive saluent l’acte de contrition du premier ministre canadien.

« Il a eu l’élégance de faire la chose qu’il fallait au nom des parlementaires », selon Jacques Saada, président du Musée de l’Holocauste de Montréal. « En ce qui me concerne, il est allé au bout de ce qu’il pouvait faire sur le plan interne. Il reste évidemment beaucoup de travail à faire maintenant sur le plan international pour casser le jeu. »

M. Saada souligne avoir particulièrement apprécié que les excuses du chef libéral aient été élargies, au-delà de la communauté juive, à toutes les communautés victimes des crimes nazis.

Quant aux répercussions à l’international, Jacques Saada, un ancien député libéral aux Communes, réitère l’importance de réparer la réputation du Canada à l’étranger.

« Je crois comprendre que le premier ministre va être en communication avec le président ukrainien, ajoute-t-il. Il y aura, je présume, toutes sortes d’initiatives diplomatiques qui vont être faites auprès de différents pays pour expliquer ce qui s’est passé en détail et être sûr qu’il n’y a pas de malentendu. Surtout sur le plan de l’engagement par rapport à l’Ukraine. »

Cela dit, M. Saada « ne croit pas qu’il y ait de doute sur la bonne foi de tout le monde, y compris de la part du président de la chambre. » Cela dit, à son avis, vu l’ampleur du scandale, Anthony Rota n’avait pas le choix de démissionner.

Plus de travail à faire

Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), un organisme qui représente des fédérations juives à travers le Canada, abonde dans le même sens.

« Ce qui s’est passé vendredi dernier est un oeil au beurre noir sur la réputation internationale du Canada, dit-il. Je crois que non seulement le président de la Chambre n’avait pas le choix de démissionner, mais le premier ministre Trudeau n’avait pas le choix non plus de présenter ses excuses au nom du Canada ». D’autant plus que la distinction entre le Parlement et le gouvernement n’est pas évidente pour tous, explique l’ancien député bloquiste.

Selon M. Marceau, le gouvernement ne devrait toutefois pas s’arrêter à des excuses. « D’abord, je pense qu’il doit y avoir un meilleur processus qui soit établi pour s’assurer que les gens qui sont reconnus officiellement par le Parlement soient des gens qui le méritent », dit-il.

M. Marceau insiste sur l’importance de l’éducation et appelle les provinces canadiennes à s’inspirer de l’Ontario, qui a rendu obligatoire l’enseignement de l’Holocauste dans les écoles dès la sixième année du primaire.

Le vice-président du CIJA rappelle que la Commission Deschênes, créée par le premier ministre Brian Mulroney en 1985 pour enquêter sur la présence de criminels de guerre nazis au Canada, a accouché d’un rapport qui contient, dans une section confidentielle, des allégations contre des individus spécifiques. « L’idée d’avoir les éléments censurés de la Commission Deschênes ouverts au public de façon générale est quelque chose à considérer », selon M. Marceau.

Mercredi, le ministre de l’Immigration, Marc Miller, s’est montré ouvert à la possibilité de publier les noms d’anciens soldats qui ont combattu aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont ensuite été autorisés à immigrer au Canada.

Avec La Presse canadienne