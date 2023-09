À la rentrée, les conservateurs chargent le Bloc à coups de jeux de mots

Les élus conservateurs québécois ont lancé la session parlementaire à Ottawa en redoublant d’hostilités envers le Bloc québécois, à grand renfort de mots d’esprit méticuleusement façonnés dans les coulisses pour associer ce parti à la hausse du coût de la vie.

Une « coalition pour la hausse des taxes radicales libérales-bloquistes » qui ferait « gonfler à bloc le coût de la nourriture » : « Ça coûte cher de voter Bloc ! »

En français, la première semaine de la session parlementaire du Parti conservateur du Canada (PCC) a été consacrée à lever le voile sur une alliance alléguée entre le parti d’Yves-François Blanchet et les libéraux de Justin Trudeau en matière d’environnement. Cette prétendue « coalition » serait responsable des prix de l’essence et de l’épicerie.

Même si la période de questions aux Communes a pour fonction principale de demander des comptes au gouvernement, pas moins de 14 interventions conservatrices visaient plutôt le second parti d’opposition, selon une compilation du Devoir.

Des stratèges conservateurs s’entendent pour dire que le parti peaufine ses messages percutants pour faire parler de lui au Québec, conformément à leur manuel de marketing politique. Le PCC souhaite être considéré par les électeurs insatisfaits de Justin Trudeau.

Un chef de slogan

« Les débats en Chambre, et la politique, c’est rendu de la clip de cinq secondes. C’est vraiment d’avoir une petite phrase de quelques secondes qui va capturer l’argument, capturer l’attention », affirme Matthew Conway, stratège conservateur québécois et conseiller chez Sherpa.

Au chapitre des slogans politiques, l’entrée en scène de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur a coïncidé avec l’apparition de grands succès répétés depuis un an, comme « JustInflation », « gros bons sens » ou encore « tripler-tripler-tripler » le prix du carbone.

Certaines formules sortent de l’imagination du chef, alors que d’autres sont le fruit de remue-méninges collectifs, explique M. Conway au bout du fil. « Un jeu de mots, ça fait sourire le monde. Veut, veut pas, c’est le genre d’affaire qu’on veut qui reste dans la tête des gens. »

C’est « la base du marketing » politique, explique Rodolphe Husny, ancien conseiller politique conservateur sous le gouvernement Harper et collaborateur au Devoir. « Parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en », illustre-t-il.

« Si le Bloc réagit, indirectement ça fait la nouvelle, et tu as gagné. Normalement, en politique, tu veux définir ton adversaire avant qu’il ne puisse se définir. Toi, tu colles l’étiquette, et c’est à eux de décoller l’étiquette. »

Si le Bloc réagit, indirectement ça fait la nouvelle, et tu as gagné. Normalement, en politique, tu veux définir ton adversaire avant qu’il ne puisse se définir. Toi, tu colles l’étiquette, et c’est à eux de décoller l’étiquette.

Une taxe qui n’en est pas une

Le congrès conservateur de Québec, en septembre, a vu l’apparition de cette nouvelle offensive contre le Bloc québécois. Depuis, le chef Pierre Poilievre rappelle sur une base régulière les propos du député bloquiste Denis Trudel, qui a affirmé en février 2023 que « la taxe sur le carbone est une très bonne mesure. Cependant, elle doit être augmentée de manière beaucoup plus radicale […] ».

Le PCC tente de faire porter le chapeau au parti « supposément souverainiste » pour cet appui à la tarification fédérale sur le carbone, qui ne s’applique pas au Québec pour l’instant. Un règlement sur les combustibles propres, que les bloquistes n’ont pas dénoncé lorsque l’occasion s’est présentée, est amalgamé à « une deuxième taxe sur le carbone libérale-bloquiste ».

Une analyse du Directeur parlementaire du budget a calculé au printemps que la mesure environnementale, établie par le gouvernement et non par le Parlement, pourrait ajouter jusqu’à 17 cents le litre d’essence en 2030. Or, l’essence vendue au Québec doit déjà être conforme à des normes environnementales similaires en vigueur depuis le début de l’année.

La députée de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Dominique Vien, est allée jusqu’à se lever en Chambre avec en main une facture d’énergie pour prouver que cette « taxe » s’applique aux agriculteurs québécois. Le député Pierre Paul-Hus avait fait pareil coup d’éclat en février. Après vérifications du Devoir, l’Office de la protection du consommateur du Québec avait alors mis en garde les consommateurs contre les frais trompeurs.

Québec, champ de bataille

« C’est quelque chose de véridique : le Bloc est clairement sur le côté de la taxe carbone », défend Matthew Conway.

Rodolphe Husny rappelle qu’en 2008, une campagne conservatrice critiquant le « coût du Bloc » avait été perçue comme si l’opposition représentait un gaspillage, ce qui a été récupéré par l’adversaire politique. Quinze ans plus tard, les attaques conservatrices évitent ce piège, dit-il.

« C’est de ramener les faits à la population », croit l’ex-maire et candidat conservateur dans Trois-Rivières, Yves Lévesque, battu par moins de 100 voix par le Bloc québécois en 2021. « On le voit dans les sondages, les gens ont de la misère à arriver. […] Il faut se concentrer sur le sujet du coût de la vie. »

Vu le format de la période de questions, ce sont des élus du gouvernement libéral qui devaient répondre en Chambre aux attaques dirigées contre la seconde opposition.

« Évidemment, je ne suis pas une députée du Bloc québécois », a rappelé la ministre des Finances, Chrystia Freeland. « Monsieur le Président, on vient d’entendre un bloc de niaiseries d’une shot », a aussi lâché le lieutenant québécois du Parti libéral, Pablo Rodriguez.

Dans l’entourage du chef bloquiste, le mot d’ordre est de ne pas répondre aux attaques. « Sur le terrain, on n’a aucun écho de ça. C’est de la bulle parlementaire », soutient un proche conseiller d’Yves-François Blanchet.

Visés par l’opposition officielle, les élus du Bloc ont eu pour stratégie de poser des questions en Chambre sur des dossiers touchant la ville de Québec, bastion du PCC dans la province. La députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a talonné le gouvernement cette semaine sur l’état du pont de Québec, sur le lockout au Port de Québec ou encore sur le financement du chantier Davie, à Lévis.