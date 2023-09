Le Centre de la sécurité des télécommunications met en garde contre d’éventuels piratages des sites Web des gouvernements et des services clés, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’apprête vendredi à s’adresser au Parlement canadien.

L’agence, qui relève du ministère de la Défense nationale, indique dans un communiqué vendredi matin qu’il « n’est pas inhabituel qu’un nombre accru d’attaques par déni de service distribué (DDoS) visent les pays de l’OTAN qui appuient l’Ukraine ou qui accueillent des représentantes et représentants du gouvernement ukrainien ».

Les « attaques DDoS » visent à submerger les sites Web à l’aide de robots qui envahissent les pages et surchargent les serveurs, rendant impossible l’accès aux sites.

Le Centre de la sécurité des télécommunications appelle « les exploitants de sites Web du gouvernement et d’infrastructures essentielles à redoubler de vigilance et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour se protéger contre les cybermenaces malveillantes ».

En avril dernier, lors de la visite du premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, des groupes pro-Kremlin avaient revendiqué la mise hors ligne des sites Web du Sénat canadien et du premier ministre Justin Trudeau.

Lors de sa dernière visite au Canada, en juillet 2019, le président Zelensky était un dirigeant relativement inconnu, venant de remporter une victoire électorale et tout concentré aux efforts de son pays pour opérer des réformes démocratiques et s’intégrer à l’Europe.

Beaucoup de choses ont changé depuis.

M. Zelensky est plutôt arrivé à Ottawa tard jeudi soir comme un chef de guerre immédiatement reconnaissable, vêtu de sa traditionnelle tenue vert olive — et maintenant tout concentré à la survie de son pays.

« Il est devenu un héros pour beaucoup de gens, et il l’est certainement devenu pour moi », déclarait jeudi Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, à New York. « C’est un homme d’un grand dévouement et d’un grand courage personnel. »

M. Rae a souligné aux journalistes les contributions importantes du Canada à l’effort de guerre jusqu’ici, notamment en accueillant des milliers d’Ukrainiens qui fuient la guerre et en fournissant plus de 1,8 milliard $ en aide, équipement et fournitures militaires.

M. Zelensky et le premier ministre Justin Trudeau devraient d’ailleurs discuter de ce que le Canada peut faire de plus pour aider l’Ukraine à se défendre contre la Russie, 19 mois après que les roquettes ont commencé à pleuvoir sur Kyiv.

M. Trudeau a plaidé en faveur de l’aide à l’Ukraine lors de réunions internationales, notamment au G7, au G20, à l’OTAN et encore cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies.

Mercredi, le premier ministre canadien a appelé au retrait complet des troupes russes et à la création d’un pacte de paix « respectant la Charte des Nations unies, fondé sur le droit international et préservant l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Ces remarques surviennent un mois après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a demandé au Canada d’utiliser son « muscle diplomatique » pour vendre le plan de Kiev à d’autres pays. Il a aussi demandé à Ottawa d’augmenter son soutien dans la lutte contre les mines terrestres et de prolonger son financement militaire au-delà de l’année prochaine.

Vendredi, à Ottawa, M. Zelensky doit s’adresser au Parlement pour la deuxième fois depuis le début de l’invasion, en février 2022. Dans un discours en mode virtuel, en mars de la même année, la principale demande du dirigeant ukrainien aux parlementaires était que l’OTAN impose une zone d’exclusion aérienne, sans compter des appels à une aide financière pour l’humanitaire. Il rappelait aux députés que 97 enfants avaient été tués à cette époque.

Un peu moins de deux ans plus tard, plus de 9000 civils auraient été tués, dont plus de 500 enfants — bien que l’agence des Nations unies qui dénombre les victimes estime que les bilans réels sont probablement beaucoup plus élevés.

Les frappes aériennes russes se poursuivent alors que les forces ukrainiennes tentent de percer les lignes de front dans le cadre d’une contre-offensive qui dure depuis des mois et qui avance plus lentement que beaucoup ne l’espéraient.

Le temps presse

L’ambassadrice de l’Ukraine au Canada, Yuliya Kovaliv, a déclaré mercredi lors d’une table ronde que l’Ukraine souhaitait davantage d’aide militaire plus rapidement pour empêcher Moscou de reconstituer son butin de guerre.

« La raison pour laquelle cela avance si lentement est que la Russie a profité de ce moment au cours des neuf derniers mois, étant sur le territoire ukrainien (et) l’occupant, pour construire des fortifications et exploiter le terrain », a déclaré Mme Kovaliv à l’Université d’Ottawa. « Pour avancer sur ce champ de bataille et libérer chaque village, il faut des opérations très prudentes », a-t-elle ajouté.

« Chaque jour, alors que nos partenaires hésitent encore, ou qu’une certaine bureaucratie (est) plus lente à prendre cette éventuelle décision concernant le soutien militaire (et) à le fournir à l’Ukraine, la Russie, malheureusement, prend ce temps chaque jour pour occuper, enrôler davantage, produire plus d’armes », a-t-elle déploré.

L’ambassadrice a ajouté que l’Ukraine s’attend à ce que la Russie bombarde les infrastructures civiles cet hiver, comme elle l’a fait l’année dernière. M. Trudeau a accusé la Russie de transformer l’énergie et la nourriture en armes.

Lors de la même table ronde, Kerry Buck, qui a été ambassadrice du Canada auprès de l’OTAN de 2015 à 2019, a déclaré qu’Ottawa avait fait du bon travail en formant les forces ukrainiennes, car le Canada ne dispose pas d’un vaste secteur militaro-industriel à partir duquel il pourrait fournir des armes.

Elle a indiqué qu’il était clair que M. Zelensky avait besoin de plus d’armes pour repousser la Russie. « L’Ukraine doit gagner, et je pense que personne n’en fait encore assez », a-t-elle déclaré.

« La dernière année et demie a été un test pour la communauté internationale, pour voir si elle peut réagir avec suffisamment d’unité et de détermination pour protéger les valeurs sur lesquelles est construit l’ordre d’après-guerre », a-t-elle fait valoir.

M. Zelensky lui-même a averti cette semaine le Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie avait l’intention de détruire l’ordre d’après-guerre. Il a qualifié l’invasion de la Crimée par Moscou en 2014 et l’attaque à grande échelle de 2022 d’« agression criminelle et non provoquée » par un État terroriste, et a demandé aux Nations unies de retirer leur veto aux membres du Conseil de sécurité — y compris à la Russie.

« Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous — contre l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré mardi à l’Assemblée générale de l’ONU.

Après son discours au Parlement, M. Zelensky prévoit se rendre à Toronto pour rencontrer des chefs d’entreprise et assister à un événement, a indiqué le cabinet du premier ministre.