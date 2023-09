Ottawa a commencé ses consultations sur le contrôle coercitif des victimes de violence

Ottawa a commencé ses consultations sur le contrôle coercitif, après s’être récemment dit ouvert à créer une nouvelle infraction dans le Code criminel pour mieux protéger les trop nombreuses victimes de violence conjugale. Invité jeudi à offrir son expertise par le ministère de la Justice du Canada, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale du Québec entend plaider pour la criminalisation du contrôle coercitif.

Le moment est unique : « Ce n’est pas tous les jours que le législateur a l’occasion de créer une nouvelle infraction qui a le pouvoir de sauver des vies », souligne Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au sein du Regroupement.

Divers groupes qui travaillent avec les victimes de violence le réclamaient d’ailleurs depuis longtemps.

Le contrôle coercitif désigne toutes les stratégies mises en place par l’agresseur pour violenter, exploiter, humilier et manipuler sa victime. C’est une prise de contrôle insidieuse et progressive qui n’a pas nécessairement besoin de coups pour s’exercer. Souvent invisible pour l’entourage, il a pour but d’établir et de maintenir une domination sur la victime, peut-on lire sur le site du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Récemment, le ministère canadien de la Justice avait indiqué qu’il était en train de « mobiliser » les gouvernements provinciaux et territoriaux, les défenseurs des victimes et survivants de violence fondée sur le sexe, les chercheurs universitaires et d’autres intervenants afin de guider ses travaux.

Le processus a donc débuté : des consultations virtuelles sont en cours auprès de personnes clé.

Lors d’une d’entre elles, qui a lieu jeudi, le Regroupement compte faire valoir que la criminalisation du contrôle coercitif permettrait de déployer un filet de sécurité autour des victimes, de prévenir l’escalade de la violence et de sauver des vies.

Ce serait le cas car une infraction dûment inscrite au Code criminel donnerait à la police et aux intervenants du système judiciaire des moyens d’agir auprès des victimes dont la sécurité est menacée, mais qui n’ont subi aucun geste qui corresponde à une infraction actuelle, explique-t-il.

Évidemment, pour le Regroupement, la création d’une infraction seule ne viendra pas tout régler.

Il préconise aussi la formation des acteurs sociojudiciaires et communautaires en amont et le financement adéquat du système de justice pour opérer les changements requis. Au-delà de la judiciarisation, il faut aussi miser sur l’ajout de services sociaux généraux et spécialisés, dit-il.

Ottawa pourra tirer profit de l’expérience de criminalisation du contrôle coercitif dans d’autres états et pays, dont l’Écosse, l’Irlande et l’Australie.