Ottawa se joint à des alliés pour fournir des équipements militaires à l’Ukraine

Le Canada a annoncé qu’il contribuera au partenariat dirigé par le Royaume-Uni qui fournit de l’équipement de défense aérienne qualifié de « hautement prioritaire » à l’Ukraine

De passage au Royaume-Uni pour y visiter un camp où des militaires canadiens entraînent des soldats ukrainiens, le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a indiqué que le Canada apportera une contribution de 33 millions $ à ce partenariat.

Le don s’inscrit dans le financement de 500 millions $ pour l’aide militaire à l’Ukraine annoncé à Kiev par le premier ministre Justin Trudeau en juin 2023, souligne le communiqué publié dimanche.

En juin, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis ont créé un partenariat visant à livrer plusieurs centaines de missiles antiaériens de courte et de moyenne portées à l’Ukraine.

Ces missiles doivent aider les forces ukrainiennes à se protéger des tirs et des drones russes.

Depuis un peu plus d’un an, quelque 170 membres de Forces armées canadiennes ont été déployés au camp d’entraînement de Lydd pour donner de la formation à environ 2600 recrues ukrainiennes dans le maniement des armes, les opérations de patrouille et les premiers soins sur un champ de bataille.

Le Canada a donné 8 milliards $ en aide à l’Ukraine au cours des 18 derniers mois, dont 1,8 milliard $ en aide militaire, notamment des armes, des munitions, des véhicules militaires, des caméras pour drones et des vêtements d’hiver.