Trudeau appelle les maires à «accélérer» la construction de logements

Le premier ministre Justin Trudeau a profité de son arrivée dans la ville ontarienne de London, où son caucus est réuni pour une retraite pré-sessionnelle, pour appeler les maires à passer à la vitesse « grand v » en matière de construction de logements.

« On appelle tous les maires à travers le pays à faire preuve d’ambition, d’être là pour accepter les investissements du fédéral, pour accélérer la densification, la construction, l’accélération de zonage et de permis », a-t-il dit mercredi en point de presse.

Il venait d’annoncer une première entente financière avec une municipalité canadienne – celle de London – dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements de 4 milliards $ dont la création a été annoncée pour la première fois dans le budget 2022.

Questionné à savoir pourquoi autant de temps a été nécessaire pour qu’une première annonce soit faite, M. Trudeau a renvoyé la balle dans le camp des maires.

« Il faudrait demander aux différents maires pourquoi ça a pris autant de temps », a-t-il laissé tomber, s’empressant d’ajouter qu’il se réjouissait d’être en mesure de présenter une première entente.

L’accord avec la Ville de London, qui s’élève à 74 millions $, doit permettre d’accélérer la construction de 2000 logements additionnels au cours des trois prochaines années.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements, qui a officiellement vu le jour en mars dernier, vise à réduire les formalités administratives, à mettre à jour des politiques locales notamment sur le zonage. Ottawa mise aussi sur l’initiative pour que plus de logements soient construits et plus rapidement.

Le ministre du Logement, Sean Fraser, n’a pris aucun détour dans son message à l’adresse des maires.

« Si vous voulez […] que le gouvernement fédéral arrive avec des investissements financiers qui vont soutenir directement votre capacité à construire plus de maisons, donnez-nous une raison, a-t-il lancé. Un nouveau standard a été établi et nous avons de nouvelles attentes. »

« Inquiétude » chez les libéraux

Depuis que les libéraux ont commencé leurs rencontres de travail à London, ils martèlent qu’ils ont entendu les préoccupations des Canadiens sur l’accès au logement et qu’ils sont prêts à y répondre.

« On doit en faire plus. C’est pour ça qu’on va avoir des conversations parfois pas toujours faciles, parfois difficiles, mais nécessaires parce qu’on est un gouvernement qui est au pouvoir depuis maintenant huit ans, un gouvernement qui a fait face à plusieurs crises et à chaque fois, on a été capable de les surmonter », a dit mercredi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avant de rencontrer ses collèges députés du Québec.

L’apparent recentrage des libéraux survient dans un contexte où une série de récents sondages les place loin derrière les conservateurs dans les intentions de vote.

Plusieurs élus libéraux se sont tournés vers divers médias, comme le réseau CBC, pour signaler sous le couvert de l’anonymat qu’ils croient que le message du gouvernement doit changer pour mieux résonner auprès de l’électorat. Plusieurs ont confié et qu’ils ne se sentent pas écoutés par M. Trudeau.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a affirmé en mêlée de presse qu’il considère qu’« il y a effectivement de l’inquiétude ».

« Mais la dernière chose qu’il faut faire, comme le disait si bien le très célèbre livre “The Hichhiker’s Guide to the Galaxy: Do not panic”. Première chose à faire : il ne faut pas paniquer », a-t-il lancé en insistant sur le fait que des élections fédérales n’étaient pas près de survenir.

Tous les députés qui se sont adressés aux médias mardi matin ont défendu le leadership du premier ministre et sa capacité à mener la barque pour que les libéraux renversent la vapeur dans les intentions de vote.

« On est capables de se renouveler […], d’avoir de nouvelles idées. C’est d’ailleurs pourquoi on se réunit ici », a lancé le lieutenant du Québec du gouvernement, Pablo Rodriguez.

« Il faut être à l’écoute, bien sûr, des préoccupations de la population, mais moi, le vent de panique, je n’adhère pas à ça », a renchéri M. Guilbeault.

De son côté, M. Trudeau s’est dit prêt et résolu à avoir des « discussions franches », mais a évité de confirmer tout sentiment de grogne au sein de son caucus.

Il a plutôt parlé des préoccupations des Canadiens. « Les gens ne veulent pas que les politiciens parlent d’eux-mêmes. [Ils] veulent que les politiciens se concentrent sur leurs défis et c’est exactement ce que nous allons faire », a-t-il offert comme réponse.

L’élu de la circonscription de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpallegia, a fait valoir que la politique est faite « de hauts et de bas » et que certains députés surnommés les « nervous nellies » se préoccupent « peut-être un peu trop lorsqu’on frappe une bosse ».

Selon lui, les Canadiens se rallieront davantage aux libéraux au fil du temps. « Lorsque les gens vont se rendre compte qu’il y a un mouvement aux États-Unis qui risque de déborder dans le Canada, écoutez, ils vont changer d’avis, peut-être [même] la semaine prochaine », a-t-il soutenu.