Le public n’appuie pas Facebook, croit la ministre Pascale St-Onge

Facebook a brisé son « pacte » avec les Canadiens en bloquant leur accès aux nouvelles, croit la ministre Pascale St-Onge, à qui le premier ministre Justin Trudeau a confié l’épineux dossier de faire payer les grandes plateformes pour le contenu journalistique.

« Les gens trouvent ça inapproprié. Sur la longue durée, je ne pense pas que c’est un bon modèle d’affaires pour Facebook », a laissé tomber la nouvelle ministre du Patrimoine canadien.

Elle dénonce le fait que l’entreprise Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, a décidé cet été de « retirer le droit aux Canadiens » de partager des articles de médias sur leur fil. Selon la ministre, cela revient à « rompre son pacte avec les Canadiens », c’est-à-dire la promesse de pouvoir partager le contenu de leur choix, dont les nouvelles. Elle convient que cela n’est pas un véritable droit protégé par la Charte.

« Moi, personnellement, j’en suis offusquée. Puis je pense que je ne suis pas la seule », dit-elle en entrevue avec Le Devoir depuis son nouveau bureau de Gatineau, situé quelques étages au-dessus de son précédent lieu de travail, elle qui était la responsable fédérale des Sports avant le remaniement ministériel de juillet.

Le gouvernement Trudeau a fait adopter ce printemps son projet de loi C-18 devant forcer le partage des revenus des grandes plateformes Google et Facebook avec les médias. Meta a immédiatement réagi en annonçant le retrait définitif de tout contenu de nouvelles sur Facebook et Instagram. Il est depuis impossible pour ses usagers de partager directement les liens des articles de nouvelles, bien que la loi n’entre en vigueur qu’en décembre.

C’est dans ce contexte particulier que Pascale St-Onge entre en scène. Auparavant ministre des Sports, elle s’est illustrée l’an dernier pour sa gestion de divers scandales touchant les sports professionnels, en particulier chez Hockey Canada. Elle a notamment demandé de mettre fin aux pratiques abusives des initiations.

Un règlement attendu

Le ministre précédent, Pablo Rodriguez, présentait ainsi le problème : les géants du Web profitent du contenu de médias canadiens « sans avoir à vraiment payer pour ». Sa successeure a changé de ton. « Parlons plutôt de saine concurrence », dit-elle.

« Plus de 80 % des revenus publicitaires reviennent entre les mains de Facebook et de Google. Ces revenus-là allaient avant aux salles de nouvelles, et les médias pouvaient payer leurs journalistes. […] Donc, on parle de rééquilibrer un marché par une loi qui permet des ententes commerciales entre les médias d’information et les plateformes. »

Sa première action au Patrimoine sera de publier les règlements qui doivent préciser quelles plateformes sont visées par la nouvelle loi, et comment celles-ci doivent s’entendre avec les médias pour éviter d’avoir à négocier à la pièce la compensation de chacun devant un arbitre. Ce règlement est attendu dans les prochains jours.

« Je pense qu’il va y avoir des réponses que les plateformes attendent sur la façon dont ça va être appliqué, ce qui va leur permettre d’avoir une meilleure idée de ce que ça représente pour eux. C’est la même chose du côté des médias. »

Même si Meta n’a exprimé aucune intention de remettre les nouvelles sur Facebook, la ministre St-Onge dit être « très confiante » d’arriver à trouver « des pistes d’atterrissage pour tout le monde ».

Un passé syndicaliste mis à profit ?

Ce n’est pas une affectation comme les autres pour Pascale St-Onge. Elle militait précisément pour que le gouvernement force le partage des revenus des plateformes à l’époque où elle était présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). « C’était vraiment son cheval de bataille quand elle était syndicaliste », confirme la présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville. La centrale syndicale a publiquement appuyé le projet de loi libéral C-18.

Pascale St-Onge a décidé de se lancer en politique sous la bannière libérale en 2021, remportant de peu la victoire sur le Bloc québécois dans sa circonscription de Brome-Missisquoi.

« Quand on a vu le remaniement [de juillet], mon premier réflexe a été de dire : “Ah, toutes les compétences qu’elle a acquises dans le mouvement syndical […], elle va les mettre à profit dans un dossier qu’elle connaît très bien !” », poursuit Mme Senneville.

Pour Nellie Brière, chroniqueuse techno à Radio-Canada et à Télé-Québec, le dossier va au contraire « être difficile à défendre » pour Pascale St-Onge, qu’elle connaît aussi pour avoir travaillé à ses côtés à la CSN. « On rentre dans une logique qui va amener une certaine forme de censure sur l’Internet », croit Mme Brière, qui a collaboré avec Meta pour la production d’un guide sur l’information en ligne, sans toutefois être à l’emploi de la plateforme.

Elle croit que ce géant du Web n’a simplement rien à gagner en rendant les nouvelles accessibles sous cette loi. « J’ai l’impression qu’il y a des aspects du dossier que [la ministre] ne comprend pas, [comme] l’impact de ce projet de loi sur l’écosystème [du Web], à quel point ça peut être dommageable et créer des problèmes qui ne sont pas viables dans une démocratie canadienne. »

Le projet de loi C-18 a reçu le soutien des oppositions bloquistes et néodémocrates, mais ne fait pas consensus à Ottawa. Le chef conservateur Pierre Poilievre a récemment dit que cette loi vise à « faire disparaître les nouvelles de l’Internet », avant de comparer le Canada à la Corée du Nord.

« Je pense que tout le monde a dit à quel point c’était idiot comme comparaison », a commenté Mme St-Onge. « Moi, je trouve ça particulièrement douteux, des parlementaires qui ne sont pas prêts à lever le petit doigt pour aider nos médias d’information. »

La ministre du Patrimoine prédit que la question des nouvelles sur Facebook continuera d’évoluer dans le débat politique cet automne, alors que la Loi sur les nouvelles en ligne doit entrer en vigueur à la mi-décembre.