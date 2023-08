Les libéraux de Justin Trudeau malmenés dans les sondages

À l’approche de la mi-parcours de son troisième mandat, le premier ministre Justin Trudeau voit sa cote de popularité décliner et sa situation se fragiliser dans les sondages nationaux.

Les conservateurs de Pierre Poilievre ont solidifié leur avance selon les différents coups de sonde menés au cours de l’été. D’après le plus récent sondage d’Abacus Data, mené auprès de 2189 Canadiens du 18 au 23 août, 38 % voteraient pour les conservateurs, 26 % choisiraient les libéraux et 19 % se tourneraient vers le NPD si des élections fédérales avaient lieu demain. Avec 12 points, le Parti conservateur du Canada (PCC) y affiche sa plus grande avance sur le Parti libéral du Canada (PLC) que la firme ottavienne ait mesurée depuis les élections fédérales de 2015.

Un autre sondage national, cette fois de Mainstreet Research, donne même 41 % des intentions de vote au PCC et 28 % au PLC.

« Quand on voit un parti qui s’approche du 40 %, c’est dramatique en politique canadienne. Ça n’arrive pas souvent », réagit Philippe J. Fournier, créateur des agrégateurs de sondages Qc125 et 338Canada.

Bien que le spécialiste des statistiques politiques estime que ces tendances donneront le ton à la rentrée parlementaire, il prévient qu’il est encore trop tôt pour exclure un regain de force des libéraux. « On doit se méfier des chiffres d’été, car les gens en vacances ne prêtent pas attention à la politique. Une tendance à la hausse conservatrice peut être amplifiée », nuance–t-il.

« Par contre, si c’est encore le cas au début octobre, [ça va signaliser] qu’il y a une “écoeurantite aiguë” envers Justin Trudeau », croit-il.

Trudeau, un atout ou un boulet ?

Toujours selon la plus récente enquête d’Abacus Data, plus de la moitié des Canadiens (56 %) croient qu’il est temps pour le premier ministre de démissionner et laisser la chefferie du PLC à quelqu’un d’autre. Lors du dernier scrutin fédéral, qui s’est soldé par un second gouvernement libéral minoritaire, le premier ministre avait dit vouloir rester à la tête du parti jusqu’aux prochaines élections, prévues en 2025.

Ces résultats ne surprennent pas le politologue Jean-François Daoust, de l’Université de Sherbrooke. Car après huit ans au gouvernement — et l’obligation d’adopter des mesures parfois impopulaires — , l’usure du pouvoir est inévitable, croit-il. « Mais Justin Trudeau a [la réputation] de se sortir de décisions difficiles. À chaque fois qu’on pense qu’il est mort politiquement, il revient. »

Fait à noter : un nouveau sommet de 53 % des personnes sondées par Abacus ont une impression négative du premier ministre, tandis que 29 % ont une opinion positive, pour une cote nette de -24. « Il est intéressant de noter que même une partie importante de ceux qui ont voté libéral en 2021 partagent désormais ce sentiment. Ceci, combiné à la cote nette de Trudeau […], suggère que le premier ministre pourrait ne plus être un atout pour son parti dans sa quête pour remporter une autre élection » souligne le président d’Abacus, David Coletto.

De son côté, Philippe J. Fournier rappelle que de nombreux électeurs souhaitaient le départ du premier ministre lors de l’affaire SNC-Lavalin en 2019. « Justin Trudeau, c’est un bagarreur. Les fois où il a été le plus efficace en campagne électorale, c’est quand il [tirait de l’arrière] », note-t-il.

Les conservateurs en campagne

Selon les projections de 338Canada, si des élections générales étaient survenues le 27 août dernier, les conservateurs de Pierre Poilievre auraient obtenu 178 sièges à travers le pays, suffisamment pour former un gouvernement majoritaire.

Le plus récent sondage d’Abacus souligne aussi « une amélioration notable » des chiffres personnels du chef conservateur. « L’opinion [publique] n’est pas nécessairement positive pour Pierre Poilievre, mais elle est moins négative qu’il y a quelques mois », résume le politologue Daoust. Cette embellie pourrait être attribuée aux nombreuses publicités le mettant en vedette ces derniers mois, surtout du côté anglophone, observe-t-il.

Le PCC connaît aussi une légère montée au Québec. Selon les projections de Philippe J. Fournier, les conservateurs fédéraux recueilleraient 22 % des intentions de vote dans la province. « On est habituellement autour de 16 ou 17 % depuis les 15 dernières années, les chiffres ont toujours été très stables », remarque celui qui est également professeur au Cégep de Saint-Laurent. Le PLC et le Bloc québécois récolteraient 31 % et 30 % des intentions de vote respectivement.

Le congrès national du PCC, qui réunira des milliers de militants conservateurs de partout au pays, se tiendra à Québec du 7 au 9 septembre. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, sera aussi présent.