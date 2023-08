Ottawa met en garde les voyageurs LGBTQ+ qui se rendent aux États-Unis

Le gouvernement du Canada met en garde depuis mardi les voyageurs souhaitant se rendre à certains endroits aux États-Unis tout en s’identifiant à une identité sexuelle ou de genre minoritaire.

« Certains États ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes 2ELGBTQI+. Vérifiez les lois locales et celles de l’État concerné », peut-on lire sur le site Web du gouvernement du Canada.

La page consacrée aux Conseils aux voyageurs pour les États-Unis a été mise à jour avec cette information peu après 10h, mardi matin.

Cet avertissement se poursuit avec une série d’hyperliens séparés de virgule, qui peut se lire telle une phrase cryptique. « Les voyages et votre orientation sexuelle, votre identité de genre, votre expression de genre et vos caractéristiques sexuelles. »

Affaires mondiales Canada renvoie les internautes souhaitant obtenir plus d’informations à des rapports datés de 2019 ou 2020 et offerts uniquement en anglais et en espagnol.

Il est notamment possible d’y lire l’information périmée selon laquelle « le gouvernement [de Donald Trump, à l’époque] a travaillé sans relâche pour retirer les protections pour l’éducation, l’emploi, la santé et les accommodements publics au niveau fédéral » pour les personnes transgenres.

Selon la Fondation Émergence, l’année 2023 a vu 563 propositions de loi pour restreindre les droits LGBTQ + aux États-Unis.

En mai, par exemple, le parlement de Floride a adopté une loi qui interdit d’administrer des traitements de transition de genre aux mineurs, sous l’initiative du gouverneur républicain et actuel candidat à l’investiture de son parti, Ron DeSantis.