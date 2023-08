Trudeau a pris des «engagements précis» lors de sa rencontre avec son homologue des T.N.-O.

Après avoir déclaré la semaine dernière qu’elle était en colère contre le fait que les habitants des Territoires du Nord-Ouest ne reçoivent pas les mêmes services du gouvernement fédéral que les habitants du reste du Canada, la première ministre du territoire, Caroline Cochrane, a affirmé que le premier ministre Justin Trudeau avait pris des « engagements spécifiques » pour aborder la question ce week-end lors de leur rencontre pour discuter des efforts de lutte contre les incendies.

À la suite de sa rencontre avec M. Trudeau à Edmonton samedi, Mme Cochrane l’a remercié dans un message sur les réseaux sociaux pour le soutien fédéral que le territoire a reçu, en particulier pour l’aide militaire, compte tenu des incendies de forêt et des évacuations qui ont contraint les deux tiers des 45 000 habitants des Territoires du Nord-Ouest à quitter leur domicile.

Elle a indiqué que M. Trudeau avait pris plusieurs engagements, notamment l’accélération du processus d’assurance-emploi pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest et d’accorder une avance dans le cadre des accords d’aide financière en cas de catastrophe pour faciliter les flux de trésorerie.

Il s’est également engagé à collaborer avec le territoire sur des plans visant d’éventuelles évacuations aériennes des communautés sans accès routier, a spécifié Mme Cochrane. Donner la priorité au développement de l’infrastructure routière, améliorer la redondance par satellites et aider les Territoires du Nord-Ouest à faire face aux impacts du changement climatique font également partie de ses engagements.

« Je considère ces engagements comme des étapes cruciales pour répondre aux besoins immédiats et à long terme des Territoires du Nord-Ouest et de nos résidents », a fait valoir Mme Cochrane dans son message.

Après la réunion, un communiqué du bureau du premier ministre a indiqué que M. Trudeau « a réitéré l’engagement du gouvernement fédéral à contribuer à la lutte contre les feux de forêt et à soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction ».

« Le premier ministre et la première ministre ont échangé sur la demande que la province envisage de présenter dans le cadre des Accords d’aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral ainsi que des investissements dans les infrastructures, les télécommunications et les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation », indique le communiqué.

On mentionne aussi qu’ils se sont engagés à travailler ensemble pour accélérer les aides à l’assurance-emploi et qu’ils ont discuté « des efforts menés conjointement pour contrôler les feux et aider les résidents déplacés ». Cela comprenait le déploiement de membres des Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et de pompiers de partout au pays.

Des demandes répétées

Mme Cochrane avait déclaré précédemment qu’elle avait passé des années à demander à Ottawa d’aider le territoire à développer les routes et les technologies de communication nécessaires pour assurer la sécurité des personnes alors que le territoire connaît de plus en plus d’incendies.

« J’ai souligné à [M. Trudeau] les besoins urgents des Territoires du Nord-Ouest, notamment la redondance du haut débit, l’infrastructure routière pour les communautés accessibles uniquement par voie aérienne et les préoccupations pour ces mêmes communautés touchées par les incendies », a déclaré Mme Cochrane dans son message après la réunion de samedi.

Les efforts visant à protéger de nombreuses communautés évacuées, dont la capitale du territoire, Yellowknife, se sont poursuivis dimanche.

NWT Fire a déclaré dans une mise à jour que des nuits plus fraîches et une humidité relative élevée ont contribué à « calmer l’incendie » près de Yellowknife et que les vents de dimanche devraient pousser l’incendie vers le nord dans une zone sans carburant.

La hausse des températures jusqu’à lundi devrait toutefois accroître le comportement des incendies. Pendant ce temps, les températures élevées près de Hay River mettaient au défi les équipes qui travaillaient à protéger cette communauté et la fumée rendait difficile le vol en toute sécurité des avions.

La Ville d’Edmonton a annoncé vendredi en fin de journée qu’elle avait mis fin à toute inscription de nouveaux évacués des incendies de forêt en raison de la capacité limitée des hôtels de la ville.

La Ville a déclaré que depuis le 18 août, plus de 6000 personnes évacuées se sont inscrites au centre de réception d’urgence d’Edmonton et que plus de 3100 personnes ont été placées dans des hôtels d’Edmonton.

Cela représente plus du double du nombre initialement prévu.