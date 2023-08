La construction de maisons par les immigrants fait consensus chez les ministres libéraux

Tous les ministres du gouvernement Trudeau sont d’avis que les seuils d’immigration du Canada doivent être maintenus pour ne pas priver de travailleurs le secteur de la construction, affirme la vice-première ministre Chrystia Freeland en marge d’une retraite du cabinet sur le thème du logement.

« On est tous d’accord avec ce que le ministre [de l’Immigration Marc] Miller a dit. On comprend l’importance de l’immigration pour notre pays », a laissé tomber Mme Freeland mardi.

Son collègue Marc Miller, nouveau ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a récemment affirmé, au sujet du demi-million de nouveaux arrivants que souhaite accueillir par an son gouvernement au pays, que « ces gens-là vont bâtir des maisons ».

Chrystia Freeland, qui est aussi ministre des Finances du Canada, participe depuis lundi à une retraite de son cabinet à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle fait partie de la minorité de ministres qui n’ont pas changé de rôle lors de l’important remaniement du gouvernement Trudeau le mois dernier.

Les trois jours de réunions sont notamment consacrés à établir une réponse gouvernementale à la pénurie de logements que traverse le Canada. La forte hausse du prix des appartements est le sujet récurrent des critiques du chef conservateur à Ottawa, Pierre Poilievre.

Limite aux étudiants ?

Le nouveau grand responsable de la question épineuse du logis au gouvernement Trudeau est Sean Fraser, jusqu’au mois dernier ministre de l’Immigration. Il a laissé entendre lundi que le Canada pourrait mettre une limite au nombre d’étudiants étrangers accueillis au pays, afin de soulager la demande de logements.

« Les programmes étudiants internationaux ont tellement grossi, dans des lieux très concentrés. […] Vous voyez en particulier l’effet sur le marché du logement », a-t-il dit, avant d’évoquer l’importance que les institutions scolaires n’acceptent pas plusieurs fois plus d’étudiants qu’elles ne peuvent en loger.

Les étudiants étrangers entrent dans la catégorie de l'immigration temporaire, et ne sont pas inclus à la cible fédérale de 500 000 nouveaux arrivants par année.

D’autres ministres n’ont pas voulu prendre position sur cette idée. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales à qui on a ajouté le portefeuille de la Sécurité publique cet été, a plutôt raconté avoir aperçu de nombreuses entreprises en manque de travailleurs lors d’un déplacement entre Mirabel et Ottawa.

« Moi je ne pense pas que la solution est de réduire le nombre d’immigrants. […] C’est une solution simpliste et probablement pas tout à fait efficace de viser les chiffres de l’immigration comme une solution à la crise du logement, parce que dans beaucoup de cas les immigrants qu’on emmène vont participer dans des projets de construction », a-t-il précisé mardi.

Des données obtenues par Le Devoir montrent plutôt que seulement 5,5 % des immigrants arrivés au cours des cinq dernières années travaillaient sur les chantiers de construction du pays en 2022. Leur nombre est en fait si faible sur les chantiers qu’une campagne de séduction leur étant destinée est dans les cartons de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Talonné par l’opposition

L’opposition officielle à Ottawa talonne le gouvernement sur la question du logement, sans toutefois critiquer les seuils d’immigration fédéraux.

« Justin Trudeau veut que les Canadiens blâment les immigrants pour les problèmes que Trudeau a causés. Il veut diviser le pays entre immigrants et les gens qui sont ici depuis longtemps. Les immigrants ne sont pas à blâmer, Justin Trudeau est à blâmer », a accusé le chef conservateur Pierre Poilievre lundi.

Il impute au premier ministre libéral la responsabilité de la hausse du prix des loyers, la hausse des paiements d’hypothèque et la « pire crise de l’inflation en quarante ans », tout en ayant engrangé trop de dépenses dans les programmes consacrés au logement.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, qui a conclu une alliance avec le Parti libéral jusqu’en 2025, Jagmeet Singh, a lui aussi passé l’été à critiquer le gouvernement libéral pour avoir construit trop peu de logements sociaux, notamment.

Les ministres fédéraux poursuivent leurs réunions jusqu’à mercredi. Ils ont invité des experts de la question de l’habitation, comme Tim Richter et Mike Moffatt, auteurs d’un récent rapport qui recommande la construction de près de six millions de nouveaux logements pour 2030, dont au moins 2 millions d’appartements.