Les ministres fédéraux réunis trois jours à Charlottetown pour une retraite

Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral amorce lundi une retraite de trois jours dans la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard afin de se préparer à la prochaine session parlementaire à la Chambre des communes.

On s’attend à ce que la crise du logement soit le sujet dominant lors des discussions cette semaine, alors que les ministres se rencontrent pour discuter des priorités communes de leur gouvernement.

Lorsqu’il a procédé à un important remaniement ministériel, plus tôt cet été, le premier ministre Justin Trudeau a souligné que ses objectifs étaient de mettre en place une équipe capable de faire « des progrès en matière de logement » et de « remettre plus d’argent dans les poches des familles ».

Les auteurs d’un récent rapport national sur le logement seront donc à Charlottetown pour présenter leurs conclusions aux ministres fédéraux et leur mettre de l’avant quelques pistes de solutions pour s’attaquer à la crise.

Les ministres entendront également le fondateur du groupe de réflexion Generation Squeeze de l’Université de la Colombie-Britannique, qui viendra parler des moyens d’aider les jeunes Canadiens qui se sentent impuissants devant la hausse des prix.

Les députés seront de retour à la Chambre des communes le 18 septembre.

Cette retraite du Conseil des ministres survient également alors que la situation des incendies de forêt continue d’évoluer rapidement dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique, où l’état d’urgence a été déclaré.

Dimanche, M. Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral allait déployer des ressources militaires en Colombie-Britannique. L’armée contribuera aux évacuations, en plus de participer à la coordination des opérations et à d’autres tâches logistiques.

Lundi, M. Trudeau profitera aussi de sa présence à Charlottetown pour faire une annonce en compagnie du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, en fin d’avant-midi.