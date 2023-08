Les mémos sur l’ingérence inaccessibles aux élus qui ont la cote «très secret»

La seule élue de l’opposition qui a eu accès cette semaine à l’annexe confidentielle du rapport Johnston se dit très déçue de ne pas avoir eu le droit de consulter aussi les mémos secrets qui y sont cités.

C’est dans une salle sécurisée d’Ottawa qu’Elizabeth May, la cheffe du Parti vert du Canada, a pu consulter l’annexe confidentielle qui étaye le verdict du « rapporteur spécial » nommé par le gouvernement Trudeau pour faire la lumière sur les allégations d’ingérence chinoise. La députée de Colombie-Britannique n’avait pas le droit de prendre de notes, ni de partager ce qu’elle a pu lire.

« C’est avec surprise que j’ai constaté que tout ce à quoi j’avais accès était exactement deux documents : l’un était un résumé de 20 pages de David Johnston, qui contenait beaucoup de notes de bas de page ; l’autre est son rapport final, qui est de seulement cinq pages et entièrement confidentiel », a déclaré Mme May à la presse parlementaire, vendredi.

Elle n’a pas pu consulter les documents auxquels le résumé réfère, qui sont des notes secrètes du service de renseignement identifiées par le nom de leur auteur, leur date et leur sujet. Elle croit qu’il s’agit possiblement d’une « erreur » du Bureau du conseil privé, qui encadre ce partage de renseignement.

Deux chefs ont la cote « très secret »

M. Johnston a voulu que son raisonnement soit validé par des parlementaires qui obtiendraient la cote de sécurité « très secret ». Après de longues démarches, Elizabeth May a obtenu ce niveau de sécurité mercredi.

« Le but de cette annexe confidentielle est de permettre aux personnes qui disposent d’une cote de sécurité de niveau “très secret” d’examiner mes conclusions et de déterminer si elles sont justifiées en fonction de l’information complète qu’elle contient », écrivait l’ex-gouverneur général David Johnston, dans son rapport critiqué et publié peu avant sa démission.

Un autre chef d’un parti de l’opposition, Jagmeet Singh du Nouveau Parti démocratique (NPD) a lui aussi obtenu sa cote de sécurité « très secret ». Il n’a toujours pas eu l’occasion de consulter l’annexe confidentielle du rapport Johnston à Ottawa pour des raisons « logistiques », affirme son équipe. Le chef a passé les dernières semaines à faire une tournée du pays.

Le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, ainsi que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ont refusé l’offre du gouvernement de consulter l’annexe confidentielle du rapport Johnston, y voyant un piège.

« Le piège, c’est de dire “tu vas tout voir, tu ne pourras rien dire [et] tu ne pourras rien faire avec” », avait justifié M. Blanchet en mai.

Elizabeth May s’est bien gardée d’accuser David Johnston de falsifier l’information ou de mal rapporter l’information qui se retrouvait dans les mémos originaux des agents de renseignement.

« Ce n’est pas possible d’avoir confiance en quelque chose d’invisible », dit-elle, en référence aux documents auxquels elle n’a pas eu accès.

Dans un courriel, un porte-parole de Dominic LeBlanc, ministre des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, qui a aussi hérité du titre de ministre de la Sécurité publique au cours de l’été, remercie Elizabeth May de s’être prêtée à l’exercice de lecture de l’annexe confidentielle.

« Nous continuerons à travailler avec tous les partis en Chambre pour prendre des mesures rigoureuses afin de contrer l’ingérence étrangère sous toutes ses formes et de renforcer la confiance des Canadiens dans notre démocratie », ajoute-t-on.

Depuis le printemps dernier, des médias ont cité des élus ou des sources gouvernementales qui croyaient que l’enquête publique sur l’ingérence étrangère serait annoncée d’un jour à l’autre. Plusieurs mois plus tard, le gouvernement ne donne aucune indication de l’avancée des négociations entre les partis au sujet de cette enquête prévue.