La famille de Pierre Poilievre mise en valeur dans une publicité

Les électeurs peuvent s’attendre à voir plus souvent la famille de Pierre Poilievre cet été, alors que le Parti conservateur du Canada lance une campagne publicitaire mettant en vedette la conjointe et les enfants du chef, la semaine suivant l’annonce de la séparation du couple Trudeau-Grégoire.

« Pour ses enfants, c’est tout simplement Papa », narre Anaida Poilievre sur une douce mélodie de piano dans une vidéo publicitaire d’une minute mise en ligne mercredi.

On y voit son conjoint, le chef conservateur Pierre Poilievre, jouer au parc avec sa fille Valentina, 4 ans, et prendre dans ses bras son dernier-né, Cruz, qui n’a pas encore deux ans. On y décrit l’enfance modeste du politicien, élevé « dans une petite maison » par des parents adoptifs qui le conduisaient au hockey et qui lui ont appris le français.

Voici pourquoi Pierre se présente. pic.twitter.com/vtg9RGOK34 — Anaida Poilievre (@AnaPoilievre) August 8, 2023



Parmi d’autres scènes attendrissantes, Mme Poilievre se décrit elle-même comme « une Québécoise guidée par le gros bon sens et qui a fait du Canada son chez-soi ». Dans la version anglaise de la publicité, elle se dit plutôt « une Canadienne », et précise que son mari a grandi « dans les banlieues de Calgary ».

La production fait partie d’une offensive publicitaire de plus de 3 millions de dollars destinée principalement à faire connaître l’aspirant premier ministre du Canada. Les messages doivent être diffusés non seulement sur le Web, mais aussi dans des publicités télévisées traditionnelles.

Une coïncidence

Le Devoir a aussi eu accès à deux autres publicités qui doivent être dévoilées sous peu. Dans l’une d’elles, on voit le chef assembler un casse-tête qui illustre le Canada en compagnie de son plus jeune fils, en disant : « on dirait que tout est brisé au Canada ».

Une responsable du Parti conservateur a assuré au Devoir que la mise en scène familiale du chef n’a aucun rapport avec la récente annonce de la rupture du premier ministre Justin Trudeau et de sa conjointe Sophie Grégoire Trudeau, mercredi dernier. Le tournage se serait déroulé il y a déjà plusieurs semaines.

« C’est définitivement une coïncidence », assure cette personne qui a accepté de répondre aux questions sur cette publicité à la condition de ne pas être nommée.

« C’est presque difficile à croire, parce qu’on présente vraiment [Pierre] Poilievre comme un homme de famille », a réagi Frédéric Boily, professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, peu après le visionnement.

Selon l’expert du mouvement conservateur, la mise en scène de sa conjointe, Anaida Poilievre, permet au chef d’adoucir son image de politicien cherchant sans cesse la confrontation. Il note aussi que la vidéo publicitaire convient à l’image d’une famille de langues et d’origines diversifiées, ce qui cadre avec le multiculturalisme canadien.

La famille, pertinente en politique

« Lorsqu’on a appris la rupture de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire […] on a entendu que ça n’a peut-être pas eu un impact politique si important que ça, explique Frédéric Boily. Mais en même temps, [l’image de la famille] peut permettre d’aller rejoindre un certain type d’électorat, qui aime la stabilité, qui a une vision plus traditionnelle de la société mais qui ne se dit pas conservateur traditionaliste. »

Le sous-texte de la publicité conservatrice marque aussi une différence entre les origines de M. Poilievre et celles du premier ministre libéral, analyse Simon Thibault, professeur agrégé au Département de science politique de l’Université de Montréal. Justin Trudeau, en tant que fils d’un ex-premier ministre, n’a pas grandi dans une famille ordinaire ou modeste.

La famille « reste une valeur centrale à la philosophie conservatrice, et la vidéo illustre ça », dit-il, tout en rappelant que M. Trudeau n’a jamais cessé de mettre sa vie personnelle en scène, comme en partageant dimanche une photo de sa sortie au cinéma pour aller voir le film Barbie en compagnie de son fils Xavier, tout de rose vêtu. Quoi qu’il arrive avec la nouvelle situation familiale du premier ministre, l’image d’un père séparé pourrait elle aussi toucher une partie des électeurs.

Pierre Poilievre fêtera le 10 septembre prochain sa première année comme chef du Parti conservateur du Canada, après avoir battu à plate couture son principal opposant, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest. Il a fait campagne en faisant l’apologie de la liberté et en dénonçant les « gardiens » qui font souffrir le citoyen moyen.

Il se présente maintenant comme un candidat « du bon sens » qui veut restaurer un Canada ruiné par le Parti libéral. L’une des publicités à paraître s’attaque d’ailleurs, dans sa version française, « à la nouvelle taxe carbone que Trudeau et le Bloc [québécois] imposent » aux agriculteurs, sur un ton nettement plus abrasif.