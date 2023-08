Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et sa conjointe et mère de ses enfants, Sophie Grégoire-Trudeau, ont annoncé leur séparation mercredi, dans un message sur les réseaux sociaux.

« Justin et moi aimerions partager qu’après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer », écrit cette dernière sur sa propre page Instagram.

Justin Trudeau, 51 ans, et Sophie Grégoire-Trudeau, 48 ans, sont mariés depuis 2005. Ils ont trois enfants. La famille partage son temps entre une maison de fonction située sur le terrain de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada, à Ottawa, et son chalet du lac Mousseau, situé en Outaouais, au Québec.

« Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour profond l’un pour l’autre, et pour tout ce que nous avons bâti et continuerons à bâtir », poursuit le message du couple, mercredi.

Le premier ministre a partagé une version anglaise du même message, qui demande au public et aux médias de respecter leur vie privée et celle de leurs enfants.

Dans une déclaration du bureau du premier ministre, on précise que les conjoints ont signé un accord de séparation légale. « Ils ont veillé à ce que toutes les mesures légales et éthiques concernant leur décision de se séparer soient prises, et continueront à le faire à l’avenir », peut-on lire.

La déclaration ajoute que « les Canadiens peuvent s’attendre à souvent voir la famille ensemble ». La famille doit d’ailleurs partir ensemble en vacances dès la fin de semaine prochaine.

Sophie-Grégoire Trudeau a multiplié ces dernières années les prises de parole au sujet de la santé mentale. Elle a confié au Devoir avoir plus jeune souffert de troubles alimentaires et d’anxiété, en marge de la parution d’un livre sur cet enjeu, au printemps dernier.

Les parents du premier ministre, l’ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau et Margaret Sinclair, ont eux-mêmes divorcé en 1984. « Je savais, même à l’époque, que les exigences de la vie que menaient mes parents les affectaient beaucoup plus que le stress normal de la vie de parent », a écrit plus tard Justin Trudeau dans son autobiographie Terrain d’entente (Les Éditions La Presse, 2014).

Plus de détails suivront.