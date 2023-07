Les conservateurs disent non à la taxe numérique à cause des Américains

Le Parti conservateur du Canada a pris position contre l’imposition unilatérale d’une taxe de 3% sur les services numériques dès 2024, craignant que cela ne choque les États-Unis, principal partenaire commercial du pays.

« Nous faisons un pied de nez à nos alliés de la communauté internationale, au risque de déclencher une escalade commerciale avec nos amis des États-Unis et d’ailleurs », a écrit le 24 juillet Kyle Seeback, porte-parole conservateur en matière de commerce international.

L’opposition officielle a fait savoir sa position sur cet enjeu une semaine après tous les autres partis, mais peu après la publication d’une entrevue avec l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen. Ce dernier a menacé le Canada de représailles économiques dans un entretien avec le quotidien The National Post.

« Si le Canada décide d’aller de l’avant seul, vous ne laissez aux États-Unis d’autres choix que de prendre des mesures de représailles économiques, en matière de commerce, possiblement en matière de commerce numérique, pour y répondre », a averti le représentant du gouvernement Biden.

Cette position n’est pas nouvelle. À au moins deux reprises en juillet, la représentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, a mis en garde son homologue canadienne, la ministre Mary Ng, contre l’idée d’imposer une taxe numérique sans l’aval des autres pays. La ministre Ng a gardé ses mêmes fonctions lors de l’important remaniement de la semaine dernière, mais son titre a subi un changement cosmétique pour ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique.

Le Devoir a rapporté que le Canada n’avait pas signé une déclaration commune de 138 pays demandant à tous ceux qui négocient vers un impôt minimal pour les multinationales de suspendre leurs projets de taxe numérique pour une autre année. Seule une poignée de pays a aussi refusé de signer : la Russie, la Biélorussie, le Pakistan et le Sri Lanka.

Les autres partis pour une taxe

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont tous deux affirmé leur appui à ce qu’Ottawa maintienne une ligne dure dans ce dossier. L’appui d’au moins un parti d’opposition est nécessaire pour créer la nouvelle taxe de 3 % sur les services numériques dès le 1er janvier 2024, et rétroactivement à 2022. Cela ne se produirait toutefois que si les négociations internationales n’avancent pas assez vite au goût du gouvernement canadien.

Dans une conférence téléphonique en date du 18 juillet, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a réitéré aux journalistes que l’imposition d’une telle taxe, promise pour la première fois en 2020, était dans l’intérêt du pays et serait comprise par les partenaires. « Notre position n’a jamais changé », a-t-elle fait valoir.

Le Conseil canadien des affaires, qui représente les dirigeants des grandes entreprises du pays, s’est lancé dans une véritable campagne contre l’imposition de cette taxe numérique. Le groupe d’intérêt a fait valoir ses arguments dans une nouvelle lettre d’opinion publiée dans le Globe and Mail, dimanche.

« Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu’on se mette à dos les Américains ? » demande son premier vice-président aux politiques publiques, Robert Asselin, en entrevue au Devoir.

Il croit que l’enjeu dépasse de beaucoup la simple question de la taxation des géants du numérique, mais pourrait au contraire toucher n’importe quelle entreprise canadienne faisant affaire aux États-Unis. Il se dit encore optimiste de voir Chrystia Freeland changer d’idée.

Craintes pour l’ALENA

Le Parti conservateur du Canada est exactement sur la même longueur d’onde. L’imposition d’une telle taxe est présentée comme un irritant commercial de plus risquant de mettre à mal la possible révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en 2026.

« Alors que les libéraux de [Justin] Trudeau sont toujours à la recherche de nouvelles taxes à imposer aux Canadiens et aux entreprises, les conservateurs, dotés de bon sens, travailleront avec les partenaires commerciaux du pays d’une manière équitable qui favorise la prospérité du Canada, ce que ne permettent pas les ponctions fiscales mal avisées du gouvernement Trudeau », écrit le député ontarien Kyle Seeback.

Le directeur parlementaire du budget a déjà estimé qu’une telle taxe pourrait engendrer jusqu’à un milliard de dollars par an dans les coffres du gouvernement fédéral. La taxe de 3 % serait perçue sur les recettes des entreprises de médias sociaux, de petites annonces en ligne, de la publicité en ligne ou qui vendent des données d’utilisateurs. Elle ne s’appliquerait que pour les grandes entreprises qui ont un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars dans le monde et 20 millions de dollars ou plus au Canada.