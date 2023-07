Voici les nouvelles recrues du Cabinet Trudeau

La composition du Conseil des ministres du gouvernement Trudeau a subi des changements considérables à la suite du remaniement ministériel mercredi. Les départs de nombreux ministres ont donné lieu à un jeu de chaises musicales, mais ont également ouvert la voie à l’entrée de sept nouvelles recrues. Les voici.

Soraya Martinez Ferrada — Ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

La députée montréalaise Soraya Martinez Ferrada fait officiellement son entrée au Cabinet de ministres. Elle représente la circonscription d’Hochelaga à la Chambre des communes depuis les élections fédérales de 2019.

Elle sera ministre du Tourisme et responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Mme Martinez Ferrada fait notamment partie de l’équipe fondatrice du tout premier programme d’insertion culturelle et socioprofessionnelle à TOHU, une référence en matière de développement durable à Montréal.

Avant d’accéder au Cabinet, elle était la secrétaire parlementaire du ministre des Transports Omar Alghabra. Ce dernier annonçait plus tôt cette semaine qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Elle a aussi exercé les fonctions de secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

La nouvelle ministre habite dans l’est de Montréal depuis 1980, après avoir fui la dictature du Chili avec sa famille. Elle s’est impliquée longtemps dans la politique municipale, notamment comme conseillère municipale de Saint-Michel et conseillère associée à la Culture au comité exécutif de la Ville de Montréal en 2005.

Rechie Valdez — Ministre de la Petite Entreprise

La députée de Mississauga-Streetsville, en Ontario, fera son entrée au Cabinet comme ministre de la Petite Entreprise. Avant son entrée en politique, elle était banquière d’entreprise pendant une quinzaine d’années et propriétaire d’une petite entreprise de gâteaux et de pâtisseries.

Elle a également été l’animatrice d’une émission de télévision faisant la promotion des parcours d’entrepreneurs, de créateurs et d’artistes.

C’est la première femme philippine élue à la Chambre des communes au Canada lors des élections fédérales de 2021 à l’âge de 41 ans. En 2022, Valdez a reçu le prix de la « Femme philippine la plus influente au monde », une distinction décernée chaque année par la Foundation for Filipina Women’s Network (FWN) basée aux États-Unis.

Mme Valdez a aussi un intérêt pour les sports, ayant été organisatrice d’un festival de basket-ball à but non lucratif de tournois de basket-ball pour hommes, femmes et les jeunes à Toronto.

La ministre Valdez est née et a grandi en Zambie. Elle a immigré au Canada avec sa famille en 1989.

Terry Beech — Ministre des Services aux citoyens

Le député de Burnaby North-Seymour, en Colombie-Britannique, a été élu aux élections générales de 2015, 2019 et 2021. Il entre au Cabinet en tant que ministre des Services aux citoyens.

Avant d’être élu, M. Beech était propriétaire d’une petite entreprise, éducateur et conseiller municipal. Le nouveau ministre a notamment fondé la société technologique HiretheWorld.com, une entreprise internationale communauté de concepteurs Web et graphiques professionnels, et a été cofondateur de Twinbro, une organisation à but non lucratif organisation aidant les étudiants à obtenir de l’aide financière.

Au cours de ses derniers mandats, M. Beech se trouvait dans une position délicate dans l’affaire du pipeline Trans Mountain, représentant la circonscription où est situé le terminal de l’oléoduc. Beech était l’un des deux seuls députés à avoir voté contre le projet d’expansion à la Chambre des communes en 2019.

Il est titulaire d’un baccalauréat avec majeure conjointe en commerce et économie de l’Université Simon Fraser et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Oxford.

Arif Virani — Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Élu pour la première fois député de Parkdale — High Park en 2015, M. Virani a été réélu en 2019 et 2021. Il a ensuite été nommé au poste de secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international. Il devient ministre de la Justice — rôle qu’occupait David Lametti avant le remaniement — et procureur général du Canada

Avant d’entamer sa carrière parlementaire, le nouveau ministre s’était engagé dans la défense des droits de l’homme en tant qu’avocat spécialisé en droit constitutionnel. Il a notamment travaillé comme analyste à la Commission canadienne des droits de la personne et comme enquêteur à la Commission des droits de la personne à Montréal.

Le ministre possède également une bonne connaissance des enjeux liés à l’immigration, ayant occupé le poste de secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration de 2015 à 2017. Durant cette période, il a joué un rôle essentiel dans l’accueil de plus de 50 000 réfugiés syriens au Canada. M. Virani est lui-même arrivé au Canada en 1972 en tant que réfugié de l’Ouganda.

Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en histoire et sciences politiques de McGill et a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Toronto.

Jenna Sudds — Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

La députée de Kanata — Carleton, en Ontario, a été élue pour la première fois députée en 2021. Elle a été nommée secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse peu après avoir été élue.

Elle sera ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Avant son entrée sur la scène politique fédérale, la ministre s’est longtemps impliquée au sein de sa communauté en faisant du bénévolat auprès de la Kanata Food Cupboard et Réseau d’Ottawa pour l’éducation.

Mme Sudds a aussi siégé au conseil municipal d’Ottawa de 2018 à 2021. La députée accumule plusieurs années d’expérience en économie, ayant également travaillé comme économiste principale pour le gouvernement du Canada pendant plus de 10 ans.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Brock et d’une maîtrise ès arts en économie de l’Université Carleton.

Ya’ara Saks — Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

La nouvelle ministre Ya’ara Saks hérite du ministère de la Santé mentale et des Dépendances, qui était porté par Carolyn Bennett. Cette dernière a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de briguer un autre mandat comme députée il y a quelques jours.

Mme Saks a été élue pour la première fois comme députée de York‑Centre, en Ontario, en 2020. Elle a longtemps été impliquée dans le domaine communautaire et de la santé. Avant d’entrer en politique, elle était la directrice du Trauma Practice for Healthy Communities, un organisme de bienfaisance en santé mentale basé à Toronto qui cherche à améliorer l’accès aux services de santé mentale.

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en études du Moyen‑Orient de l’Université McGill, et d’une maîtrise en relations internationales et en diplomatie de la Hebrew University of Jerusalem.

Gary Anandasangaree — Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le député de Scarborough — Rouge Park, en Ontario, en était à son troisième mandat lorsqu’il a été réélu en 2021. Il hérite du ministère des Relations Couronne-Autochtones, qu’occupait le ministre Marc Miller avant le remaniement.

M. Anandasangaree est un avocat des droits de la personne qui a régulièrement représenté le Lawyers’Rights Watch Canada au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Il est arrivé au Canada en 1983 en tant que réfugié avec sa mère et a ensuite défendu les droits des réfugiés au Canada tout au long de sa carrière.

Le nouveau ministre dirigeait son propre cabinet d’avocats à Scarborough, en Ontario, spécialisé dans les affaires immobilières et le droit international des droits de l’homme. Il est diplômé de l’Université Carleton et d’Osgoode Hall Law School.

De nouveaux visages pour le scrutin

Cinq des sept nouveaux ministres proviennent de l’Ontario. La députée montréalaise Soraya Martinez Ferrada, de la circonscription d’Hochelaga, est la seule recrue québécoise.





Lors d’un important remaniement ministériel mercredi, le premier ministre Trudeau a limogé sept ministres et réaffecté la majorité des postes au sein de son Cabinet.

Les nombreux changements n’ont pas changé la parité du Cabinet, avec 38 membres — 19 hommes et 19 femmes — sans compter le premier ministre.

Pourquoi procéder à un remaniement au milieu de l’été ? Le premier ministre Justin Trudeau cherche à présenter de nouveaux visages en prévision d’un éventuel scrutin. Les prochaines élections fédérales sont fixées au 20 octobre 2025, mais pourraient être déclenchées avant cette date. Le nouveau cabinet dévoilé dispose maintenant de quelques semaines avant le retour au Parlement le 18 septembre.