Omar Alghabra quittera le conseil des ministres

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, ne fera pas partie du cabinet revampé qui sera bientôt dévoilé et tout indique que ce sera aussi le cas de ses collègues à l’Approvisionnement et aux Pêches, Helena Jaczek et Joyce Murray.

Tous trois ont signalé mardi sur les réseaux sociaux qu’ils ne se représenteront pas aux prochaines élections. «Conséquemment, je vais me retirer du cabinet», a écrit M. Alghabra, ajoutant qu’il était reconnaissant de son expérience en politique fédérale qui s’est amorcée en 2006.

Mme Jaczek et Mme Murray n’ont pas été jusqu’à confirmer qu’elles ne feront plus partie du conseil des ministres.

L’actuelle ministre de l’Approvisionnement s’est contentée d’annoncer qu’elle ne briguera pas d’autre mandat comme députée fédérale de la circonscription ontarienne de Markham—Stouffville.

«Cela a été un immense honneur et privilège de représenter notre communauté tant au niveau provincial que fédéral, de même que de servir au sein du cabinet (dans les deux cas)», a déclaré celle qui a aussi été ministre au sein d’un précédent gouvernement de l’Ontario.

Mme Murray, qui représente la circonscription de Vancouver Quadra, a aussi fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elle ne sera pas sur les rangs pour le prochain scrutin.

«Mon travail en politique et le temps investi à servir ma communauté [...] a été l’honneur de ma vie», a-t-elle soutenu.

Lundi, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, avait aussi fait savoir qu’elle tirera sa révérence de la scène fédérale au terme de son mandat actuel.

Selon le ministre Alghabra, «le premier ministre mérite d’avoir un cabinet résolu à faire la prochaine campagne électorale fédérale».

La professeure de politique Geneviève Tellier, de l’Université d’Ottawa, croit aussi qu’il est «essentiel» que M. Trudeau puisse compter sur cet engagement de la part de chacun de ses ministres.

À moins d’un revirement de situation, le remaniement ministériel devrait avoir lieu mercredi, a confirmé une source gouvernementale à La Presse Canadienne.

De nombreux observateurs de la scène fédérale estiment que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, risque de se faire montrer la porte du conseil des ministres ou, du moins, de se voir rétrogradé à un poste moins prestigieux.

Mme Tellier est aussi d’avis que le ministre du Logement, Ahmed Hussen, risque de perdre son poste actuel.

«[La crise du logement], c’est le sujet de l’heure auquel pensent de nombreux Canadiens puis on ne l’entend pas beaucoup sur ce dossier-là», juge la professeure.

Elle ajoute que «la rumeur veut que Trudeau veut [aller] chercher de bons communicateurs», ce qui pourrait selon elle désavantager M. Hussen.

Quant à M. Mendicino, il s’est retrouvé sous le feu des critiques en raison de plusieurs dossiers, comme celui du contrôle des armes à feu et celui du transfert de prison du tueur en série Paul Bernardo.