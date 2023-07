Changements en vue dans l’équipe de Justin Trudeau cette semaine

Les spéculations vont bon train à Ottawa quant à l’identité des hommes et femmes qui formeront le prochain cabinet ministériel du premier ministre Justin Trudeau, à l’aube d’un remaniement « substantiel » attendu mercredi.

« J’ai rencontré le premier ministre, et je lui ai partagé [la décision] de ne pas me représenter lors de la prochaine élection », a laissé tomber lundi la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Caroline Bennett.

La Torontoise de 72 ans semblait bien au fait qu’elle pourrait perdre sa place à la table des ministres du gouvernement dès cette semaine, puisqu’elle a ajouté qu’elle était prête à faire « ce que le premier ministre va [lui] demander de faire. »

Deux sources gouvernementales bien placées ont confirmé au Devoir qu’un remaniement ministériel est prévu cette semaine, au plus tôt mercredi. L’une d’entre elles a précisé que le remaniement serait « substantiel », et pourrait voir de nombreux ministres de l’Ontario et du Québec hériter de nouvelles responsabilités.

Plusieurs employés politiques avec qui Le Devoir s’est entretenu faisaient encore leurs prédictions lundi sur la formation d’un nouveau cabinet libéral prêt à se rendre jusqu’aux prochaines élections fédérales. Aucun d’entre eux n’était autorisé à parler publiquement de la question.

Horaires chamboulés

L’agenda public du premier ministre indique, pour lundi, qu’il se trouvait dans la région de la capitale nationale pour des « rencontres privées ».

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a annulé à la dernière minute une annonce à Montréal, lundi. Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a lui aussi annulé un point de presse prévu à l’aéroport de Vancouver. À l’autre bout du pays, en Nouvelle-Écosse, le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a repoussé une annonce à une date indéterminée.

Justin Trudeau a fait entrer neuf recrues dans son équipe de ministres après sa victoire électorale de 2021. Le cabinet qui dirige son gouvernement minoritaire est paritaire, comptant 19 hommes et 19 femmes. Il est principalement constitué de députés de l’Ontario (16) et du Québec (11).

L’unique et minuscule changement qu’il a effectué à son équipe depuis cette époque a été l’échange des rôles de deux ministres ontariennes, Filomena Tassi (responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario) et Helena Jaczek (Services publics et Approvisionnement).

Malgré son alliance avec le Nouveau Parti démocratique (NPD), aucun poste de ministre n’a été réservé à ce parti situé à gauche du spectre politique canadien. En vertu de cette entente, Justin Trudeau n’a pas à se soucier de perdre la confiance du Parlement jusqu’à l’automne 2025, date prévue des prochaines élections.

Le Parti conservateur du Canada réclame la démission du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. L’opposition officielle à Ottawa lui reproche des incohérences dans ses déclarations publiques au sujet du transfert de prison du tueur en série Paul Bernardo. La commissaire du Service correctionnel a toutefois précisé qu’un ministre n’a pas le pouvoir d’empêcher le transfert d’un détenu au Canada.