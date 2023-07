Le ministre de la Sécurité publique ne pouvait pas empêcher le transfert de Paul Bernardo

Même s’il avait été au courant du transfert du tueur en série Paul Bernardo dans un établissement de sécurité moyenne au Québec, le ministre de la Sécurité publique n’aurait pas pu faire changer cette décision, confirme la commissaire du Service correctionnel du Canada.

« Le ministre ne peut pas renverser la décision. La décision appartient aux services correctionnels du Canada », a tranché sans ambiguïté la commissaire Anne Kelly, lors d’une conférence de presse jeudi.

Qu’à cela ne tienne, elle a indiqué jeudi qu’elle allait désormais personnellement s’assurer de tenir informé le ministre de la Sécurité publique du transfert de prisonniers qui ont ce type de profil.

Mme Kelly répondait aux nombreuses questions des journalistes au sujet de la décision très médiatisée de transférer le meurtrier en série et délinquant sexuel Paul Bernardo de l’établissement à sécurité maximale de Millhaven près de Kingston, en Ontario, à un établissement à sécurité moyenne au Québec.

Décision judicieuse, tranche un comité

Un comité d’examen a révisé la décision controversée des services correctionnels, et est arrivé à la conclusion qu’elle était « judicieuse et conforme à toutes les lois et les politiques applicables ». Ce sont des experts qui déterminent de manière indépendante si la demande de transfert d’un détenu peut être accordée, en fonction de critères statistiques et cliniques.

M. Bernardo est toujours considéré comme « à haut risque pour le public », et ne sera pas libéré. Ses nouvelles conditions de détention à prison de La Macaza, dans les Laurentides, seront très similaires à celles de Milhaven, précise la commissaire : même droit de recevoir des visiteurs ou de participer aux programmes de la prison, même menu à la cafétéria, et toujours entouré de hauts murs avec des gardes armées. Il pourrait retourner vers la sécurité maximale à tout moment.

L’ex-conjoint de Karla Homolka purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable d’avoir enlevé, torturé et assassiné deux adolescentes au début des années 1990 dans le sud de l’Ontario. Des proches de ses victimes s’opposent à son transfert, une décision que le ministre Mendicino lui-même a qualifié de « choquante et incompréhensible ».

La faute à Trudeau, selon Poilievre

« Les règles ont été suivies. Justin Trudeau a écrit ces règles », a réagi le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, jeudi.

L’opposition officielle à Ottawa continue de réclamer la démission du ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Ce dernier assure ne pas avoir été mis au courant du transfert de M. Bernardo, même si le personnel de son bureau avait reçu cette information plus tôt ce printemps, tout comme le bureau du premier ministre.

Sur le fond de l’affaire, M. Poilievre s’est bien gardé de critiquer les services correctionnels fédéraux, mais a fait valoir que le transfert du criminel est la conséquence des mesures prises par le gouvernement libéral dans le passé, qui ont eu pour conséquence « de mettre les prisonniers dans les environnements les moins contraignants. »

Il avance que le gouvernement pourrait adopter « des politiques » pour forcer sa garde, et celle d’autres meurtriers en série, dans une prison à sécurité maximale. Son parti a déposé en juin le projet de loi C-342, qui a cet objectif.

« Paul Bernardo devrait quitter la prison dans une boîte. Quand il sera mort. On ne devrait jamais le laisser sortir d’un établissement à sécurité maximale », conclut Pierre Poilievre.

Finalement, la commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, a indiqué jeudi vouloir mieux communiquer les décisions prises par son institution pour que les Canadiens « comprennent les processus » qu’elle a qualifiés de « complexes » et « robustes ».