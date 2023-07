La taxe sur les services numériques a la bénédiction du Bloc et du NPD

Le gouvernement libéral a des appuis suffisants au Parlement pour imposer unilatéralement une taxe sur les services numériques dès 2024. L’idée risque de provoquer la colère des États-Unis, mais plaît au Bloc québécois et au Nouveau Parti démocratique, qui veulent cette taxe au plus tôt.

« C’est certain qu’on va inviter le gouvernement à tenir son bout », affirme au bout du fil Martin Champoux, porte-parole du Bloc québécois en matière de patrimoine.

Selon sa vision des choses, les grandes entreprises du numérique ont « profité très largement du buffet depuis longtemps », et le gouvernement n’a pas une minute à perdre avant de leur imposer la taxe de 3 % proposée une première fois par le fédéral en 2019, mais mise sur la glace jusqu’en 2024.

« Il faut que cet argent-là serve à ceux qui souffrent de l’arrivée des géants du Web », ajoute le député bloquiste, qui mentionne les médias et les petites entreprises de commerce au détail en guise d’exemples.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’inégalités fiscales, Niki Ashton, abonde dans son sens. « Les libéraux auraient dû le faire avant, comme ils l’avaient promis il y a trois ans. […] Il est tout à fait inacceptable que Google, Facebook, Netflix et d’autres entreprises milliardaires paient moins d’impôts que les personnes qui utilisent leurs services », écrit-elle dans une déclaration transmise au Devoir.

Le gouvernement canadien a récemment rejeté l’idée de repousser d’une autre année l’imposition de sa taxe sur les services numériques, ce qui lui était demandé par 138 pays qui négocient un impôt minimum sur les entreprises multinationales sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20.

Au sein d’un groupe improbable de pays qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Pakistan et le Sri Lanka, le Canada a été l’un des rares États participants à ne pas signer la déclaration qui leur demandait d’attendre jusqu’en 2025 pour créer leur propre taxe. Ottawa exige plutôt un échéancier clair pour une réforme fiscale internationale, sans quoi les très grandes entreprises du Web recevront une facture fiscale rétroactive à 2022 pour leurs activités au Canada. Une taxe similaire existe déjà en France et au Royaume-Uni.

Les États-Unis n’en veulent pas

La décision du Canada d’insister pour créer sa taxe sur les services numériques déplaît ouvertement aux États-Unis. Au moins deux fois en juillet, la représentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, a mis en garde son homologue canadienne contre l’idée.

« [Mme Tai] a pressé le Canada de renoncer à imposer une taxe sur les services numériques pendant que le processus de l’OCDE se poursuit cette année », peut-on lire dans le compte rendu officiel de sa rencontre bilatérale avec la ministre du Commerce international, Mary Ng.

Dans une lettre ouverte, le Conseil canadien des affaires a alerté le gouvernement Trudeau du risque que les entreprises canadiennes paient injustement le prix de cette bravade. Le regroupement de grandes entreprises craint notamment des poursuites en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

« On pense que c’est une mauvaise pratique commerciale, avec un partenaire commercial privilégié, unique. On a eu un traumatisme avec la renégociation de l’ALENA. Maintenant, on se met dans une position où on les aliène très directement », explique son premier vice-président aux politiques publiques, Robert Asselin.

Il estime que le Canada fait ce « geste précipité » au pire moment possible, puisque les élections américaines de 2024 se pointent à l’horizon. Dans ce climat électoral, les partis pourraient proposer des politiques protectionnistes contre le Canada.

« Ça démontre un certain désespoir, presque, sur le plan du manque de revenus. Le gouvernement a besoin de revenus parce qu’il a dépensé beaucoup », indique Robert Asselin, qui a déjà travaillé au cabinet de l’ex-ministre libéral des Finances Bill Morneau.

L’actuelle ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déjà rédigé l’ébauche d’un projet de loi, dont les détails ont aussi été présentés de manière préliminaire au Parlement. Son bureau confirme que la pièce législative doit toujours passer par l’adoption en bonne et due forme pour avoir l’approbation de la Chambre des communes, dans laquelle le gouvernement libéral est minoritaire. Le texte doit ainsi avoir l’appui d’au moins un parti d’opposition.

« Le Canada appuie fermement les efforts déployés à l’échelle internationale pour mettre fin à la course au moins-disant fiscal et pour faire en sorte que toutes les sociétés, y compris les plus grandes sociétés du monde, paient leur juste part. Le gouvernement canadien a clairement indiqué, et ce, depuis plusieurs années, qu’il irait de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques si un accord mondial n’était pas conclu », a réitéré l’attachée de presse de la ministre Freeland, Katherine Cuplinskas, dans un courriel.

Le Parti conservateur du Canada n’avait pas répondu aux questions du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.