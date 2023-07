Québec veut un front commun pour que la Défense considère l’avion de Bombardier

Le premier ministre du Québec souhaite que ses homologues des autres provinces se rangent derrière sa demande au gouvernement fédéral de ne pas écarter Bombardier de la course au remplacement de l’avion de patrouille maritime Aurora CP-140.

Le premier ministre du Québec est actuellement à Winnipeg, où il participe au Conseil de la fédération. Il doit rencontrer ce soir ses homologues des autres provinces et territoires dans le cadre d’un souper privé, lundi.

Cette rencontre survient alors que Bombardier craint qu’Ottawa rejette d’emblée son modèle d’avion conçu en partenariat avec l’entreprise General Dynamics pour le remplacement de sa flotte vieillissante d’Aurora CP-140. Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré le mois dernier le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, pour lui parler de cette question.

La version modifiée de l’avion d’affaires Global 6500 proposée par le constructeur montréalais d’avions d’affaires n’existe que sur papier. Il serait équipé pour la surveillance et la détection des sous-marins, afin de se qualifier comme un aéronef multimission canadien (AMC). Or, Ottawa a annoncé en juin que son modèle préféré était plutôt le P-8A Poseidon, produit par sa rivale, Boeing.

« Après avoir consulté l’industrie et les plus proches alliés du Canada, le gouvernement a déterminé que le P-8A Poseidon était le seul appareil facilement disponible qui réponde à toutes les exigences opérationnelles [exigées] ».

Dans un courriel, une porte-parole de la Défense nationale a précisé au Devoir que « le Canada continue d’évaluer ses options », et que la décision sera prise en fonction du prix de l’appareil et des retombées économiques pour les entreprises canadiennes.

L’Ontario d’accord

« Nous estimons que le contrat devrait faire l’objet d’un appel d’offres », précise le cabinet du premier ministre du Québec dans une déclaration transmise au Devoir. 

« On parle d’une commande de plusieurs milliards de dollars, il faut que le fédéral s’engage à lancer un processus commercial ouvert et transparent. Ça permettrait à des entreprises canadiennes – et québécoises –, qui font déjà partie de la chaîne d’approvisionnement canadienne de l’aéronautique et de la défense, d’appliquer et faire part de leur expertise. On veut que Bombardier ait une opportunité juste et équitable. »

S’il aborde ce sujet avec les autres premiers ministres autour de la table du Conseil de la fédération, le François Legault peut déjà compter sur l’appui de son homologue ontarien dans ce dossier. Le premier ministre Doug Ford compte, lui, se poser en tant que défenseur de l’industrie ontarienne, et exiger d’Ottawa un processus compétitif en bonne et due forme.

« Bombardier n’emploie pas que des milliers de travailleurs dans le Grand Toronto, mais ses fournisseurs canadiens fournissent des milliers emplois indirects en Ontario et partout au pays », explique l’attachée de presse du premier ministre de l’Ontario, Caitlin Clark.

Tourner la page sur la santé

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, est l’hôte de cette rencontre estivale du Conseil de la fédération. Ce forum est habituellement l’occasion pour les premiers ministres des provinces et des territoires de formuler des revendications communes auprès du gouvernement fédéral.

Il s’agit toutefois d’une première rencontre de ces chefs de gouvernement depuis qu’ils ont collectivement accepté en février l’offre du gouvernement fédéral sur les transferts en santé, chiffrée à 46,2 milliards de dollars supplémentaires sur dix ans. Depuis, toutes les provinces et territoires ont signé des ententes de principe avec Ottawa, sauf le Québec. Les deux ordres de gouvernement sont toujours optimistes d’en arriver à une entente avant la fin de l’année, qui serait rétroactive au 1er avril 2023.

Ainsi, le thème de l’argent fédéral en santé n’est pas à l’ordre du jour du Conseil de la fédération cette année, ce qui marque un important contraste avec les éditions précédentes du sommet. Québec a aussi déclaré à La Presse canadienne souhaiter aborder notamment des questions d’économie verte lors de la rencontre.

Avec La Presse canadienne