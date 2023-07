Le gouvernement du Canada a annoncé mercredi qu’il cessait de payer la multinationale Meta pour ses publicités sur les médias sociaux Facebook et Instagram.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, en a fait l’annonce aux côtés du député bloquiste Martin Champoux et du député néodémocrate Peter Julian.

Le ministre a précisé que Google n’est pas touché par cette annonce, puisque le moteur de recherche travaille à « trouver une solution » avec le gouvernement. Cette entreprise menace elle aussi, comme Meta, de retirer le contenu des nouvelles canadiennes de sa plateforme.

Les élus des trois partis ont pris la parole dans un point de presse conjoint. Leurs formations politiques respectives ont appuyé la Loi sur les nouvelles en ligne, connue sous son numéro de projet de loi, C-18. Le Parti conservateur du Canada, qui forme l’opposition officielle, s’y est opposé.

Cette loi prévoit de forcer les deux principaux géants de la publicité sur le Web, Google et Meta, à négocier avec les médias d’information pour le partage de leur contenu. Sinon, ils s’exposent à un arbitrage possiblement coûteux. Encore faut-il que ces plateformes « rendent le contenu de nouvelles disponible » à leurs usagers.

En guise de réplique à l’adoption de C-18, le 22 juin dernier, tant Google que Meta ont annoncé qu’ils allaient mettre fin au référencement des nouvelles canadiennes auprès des usagers de leurs plateformes au Canada. Cela signifie que les articles des médias, comme ceux du Devoir, pourraient ne plus apparaître dans les résultats de recherche sur Google ou sur les fils Facebook d’ici la fin de l’année.

La pleine entrée en vigueur de la loi est prévue au plus tard 180 jours après la sanction royale du projet de loi C-18, soit le 19 décembre prochain.

Cette sortie tripartisane survient au moment où deux des plus grandes entreprises médiatiques privées québécoises, Québecor et Cogeco, annoncent mettre fin aux publicités sur les plateformes de Meta, Facebook et Instagram. Le média public, Radio-Canada, a lui aussi pris position.

Dans une lettre ouverte, sa directrice générale de l’Information, Luce Julien, dénonce le fait de « s’attaquer à la pluralité des voix et des points de vue comme le font Google et Facebook », ce qui, selon elle, revient à nuire à la vie démocratique, la santé et la sécurité du public canadien.

D’autres détails suivront.