Ottawa surveille la rébellion de Wagner en Russie

Le gouvernement canadien promet de garder un oeil ouvert sur la situation chaotique en Russie où le patron du groupe armé paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, avait lancé ses troupes contre Moscou avant de les faire rebrousser chemin.

Affaires mondiales Canada, qui avait déjà recommandé aux Canadiens d’éviter de se rendre en Russie après l’invasion de l’Ukraine, a fait savoir qu’il « avait un risque de nouveaux troubles civils dans tout le pays ».

« Des restrictions en matière de sécurité, y compris des limitations de mouvement, ont été mises en place dans certaines régions, y compris à Moscou », peut-on lire dans un avis de voyage publié samedi sur le site Internet d’Affaires mondiales.

Cet avis a été publié avant l’annonce par Prigojine qu’il renonçait à son avance vers Moscou. Il a décidé de rebrousser chemin pour éviter, selon lui, un bain de sang.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident pour examiner la situation en Russie.

M. Trudeau a rencontré la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, Bill Blair, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et de hauts fonctionnaires.

Le Groupe d’intervention en cas d’incident a fait le point sur les dernières mises à jour en provenance de Russie, selon le cabinet de M. Trudeau. Plus précisément, les efforts de coordination en cours auprès de partenaires internationaux ont été abordés et les fonctionnaires évaluent les conséquences de la situation pour les Canadiens et les membres du personnel canadien.

« Le Groupe a convenu de continuer à surveiller la situation et à travailler en étroite collaboration avec alliés et partenaires », a indiqué dans une déclaration écrite Alison Murphy, attachée de presse du premier ministre.

M. Trudeau a affirmé sur Twitter que le Canada était en contact avec ses alliés. « Nous continuerons de suivre la situation de près », a-t-il déclaré.

Plus tôt, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait écrit sur Twitter que ses homologues des pays du G7 et elle « se sont réunis pour discuter des événements survenus en Russie ». Elle n’a pas donné plus de précisions à ce sujet.

Le secrétariat d’État des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne ont donné peu de précisions sur la discussion à laquelle le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne a aussi participé.

Les États-Unis ont réaffirmé l’appui du pays à l’Ukraine. Le secrétariat d’État continue de se coordonner avec ses alliés.

Le président de la direction et directeur général du Congrès des Ukrainiens canadiens a rappelé que la Russie maintenait son effort de guerre malgré les tumultes en cours.

« C’est le moment pour le Canada et les alliés de fournir toutes les armes dont l’Ukraine a besoin pour battre la Russie, a déclaré Ihor Michalchyshyn. Il faut aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour gagner et ils vont gagner. »