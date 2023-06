Le Canada et les États-Unis signent une nouvelle entente pour lutter contre les feux

Le Canada et les États-Unis élargissent les ententes qui prévoient le partage de personnel et d’équipement pour lutter contre les incendies de forêt en cas de situation catastrophique.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, et l’ambassadeur des États-Unis, David Cohen, devaient signer jeudi le nouveau protocole d’entente à Ottawa.

Les deux pays se sont à plusieurs reprises appuyés l’un sur l’autre lorsque la situation des incendies de forêt dépassait ce qu’ils pouvaient gérer tout seuls.

La nouvelle entente remplace un certain nombre d’accords distincts entre les deux pays, dans le but de rendre plus efficace le partage des pompiers, des gestionnaires d’incidents et des équipements.

Cette nouvelle entente est signée alors que le Canada traverse la pire saison de feux de forêt de son histoire. Plus de 61 000 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu’ici cette année — soit à peu près la taille de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard réunies.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada indique que près de 2000 pompiers étrangers sont actuellement au Canada pour donner un coup de main, dont plusieurs centaines en provenance des États-Unis.

Cet organisme à but non lucratif regroupe les agences fédérales, provinciales et territoriales qui luttent contre les feux de forêt au Canada, comme la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) au Québec.